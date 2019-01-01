S. Kagawa Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (16 Ocak 2019) Goal 11:46 16.01.2019 Yorum() Getty Images Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Kagawa'dan çalım yiyince ağladı Bu gönderiyi Instagram'da gör Shinji Kagawa 香川真司 (@sk23.10)'in paylaştığı bir gönderi (14 Oca, 2019, 5:28öö PST) Robinho'nun birlikte oynadığı oyunculardan seçtiği en iyi 11 Bu gönderiyi Instagram'da gör Robinho'nun birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu en iyi 11! ⭐ 9'u Sambacı... 🇧🇷 Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (15 Oca, 2019, 10:57ös PST) Cech bıraktı, peki sizde en iyisi hangisi? Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (15 Oca, 2019, 9:33öö PST) Babel, Beşiktaş'a veda etti Bu gönderiyi Instagram'da gör Ryan Babel (@ryanbabel)'in paylaştığı bir gönderi (15 Oca, 2019, 10:36öö PST) Galatasaray'a kar engeli Bu gönderiyi Instagram'da gör Galatasaray (@galatasaray)'in paylaştığı bir gönderi (15 Oca, 2019, 8:59öö PST) Yorum ()