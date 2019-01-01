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S. Kagawa

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (16 Ocak 2019)

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Getty Images
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Kagawa'dan çalım yiyince ağladı

Robinho'nun birlikte oynadığı oyunculardan seçtiği en iyi 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robinho'nun birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu en iyi 11! ⭐ 9'u Sambacı... 🇧🇷

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cech bıraktı, peki sizde en iyisi hangisi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Babel, Beşiktaş'a veda etti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryan Babel (@ryanbabel)'in paylaştığı bir gönderi ()

Galatasaray'a kar engeli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galatasaray (@galatasaray)'in paylaştığı bir gönderi ()

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