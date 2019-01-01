Şampiyonlar Ligi Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (13 Şubat 2019) Goal 14:06 13.02.2019 Yorum() Getty Şampiyonlar Ligi PSG Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Sen gülünce... Bu gönderiyi Instagram'da gör 🎶 "Sen gülünce güller açar Kimpembe" Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (12 Şub, 2019, 2:09ös PST) Kırmızı kart haklı mı haksız mı? Bu gönderiyi Instagram'da gör Paul Pogba SENT OFF 🔴 deserved or unfair? Editörün Seçtikleri Altın Ayakkabı 2018-19: Mbaye Diagne kaçıncı sırada? Avrupa'nın en çok maaş alan futbolcuları (2019) Türkiye'de ve Avrupa'da gol krallığı yarışı Transferinden en çok kâr edilen futbolcular Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (12 Şub, 2019, 2:09ös PST) Penaltı Canavarı Harun Bu gönderiyi Instagram'da gör 👏💛💙 Fenerbahçe SK (@fenerbahce)'in paylaştığı bir gönderi (12 Şub, 2019, 12:48ös PST) Zaniolo'nun galibiyet kutlaması Bu gönderiyi Instagram'da gör Grande vittoria!! Prima doppietta in champions league...serata che rimarrà impressa dentro di me per tutta la mia vita #romaporto #UCL⚽️🌟 Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo)'in paylaştığı bir gönderi (12 Şub, 2019, 2:50ös PST) Mbappe Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyor Bu gönderiyi Instagram'da gör 🔝🔥👊 . 1️⃣4️⃣th goal in the #ChampionsLeague 1️⃣4️⃣e but en Champions League . #AllezParis #ICICESTPARIS #MUPSG #MbappéxPSG #PSG #ParisSaintGermain #Paris #Football Paris Saint-Germain (@psg)'in paylaştığı bir gönderi (12 Şub, 2019, 3:11ös PST) Yorum ()