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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (13 Şubat 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Sen gülünce...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎶 "Sen gülünce güller açar Kimpembe"

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Kırmızı kart haklı mı haksız mı?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Pogba SENT OFF 🔴 deserved or unfair?

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Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Penaltı Canavarı Harun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👏💛💙

Fenerbahçe SK (@fenerbahce)'in paylaştığı bir gönderi ()

Zaniolo'nun galibiyet kutlaması

 

Mbappe Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyor

 

 
 

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