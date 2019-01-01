Canlı Skorlar
Dorados

Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (10 Şubat 2019)

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Atletico, Real'e boyun eğdi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Vodafone Park'ta bir astronot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤔 Slaven Bilic?

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Editörün Seçtikleri

Maradona'dan eşi benzeri görülmemiş dans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who’s getting wild tonight!? #Tag your squad👇🤣🕺🏼 #Maradona 🇦🇷 @maradona

Football Soccer Futbol (@rldesignz)'in paylaştığı bir gönderi ()

Liverpool zirveye geri döndü

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@liverpoolfc are back on top of the @premierleague! 🕺 #FootballJOE

FootballJOE (@footballjoe)'in paylaştığı bir gönderi ()

N'aptın Salah?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

Mohamed Salah (@mosalah)'in paylaştığı bir gönderi ()

Kapat