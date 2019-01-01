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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (1 Şubat 2019)

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Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Immobile'nin kızları galibiyeti kutluyor

Devre arası transferlerinden karma 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devre arasında yapılan transferlerden kurulu en iyi 11 diyebilir miyiz? 🤔

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Editörün Seçtikleri

Luyindama ve Maicon karşılaştırması

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Standard Liege forması giyen Luyindama ve Galatasaraylı Maicon'un bu sezonki lig performansları. Dedikodu.

Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

Pogba ve Salah buluştu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Higuain Premier Lig'e alışamkta zorlanıyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

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