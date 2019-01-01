İtalya Kupası Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (1 Şubat 2019) 16:22 1.02.2019 Yorum() Getty İtalya Kupası Lazio Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Immobile'nin kızları galibiyeti kutluyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Bleacher Report Football (@brfootball)'in paylaştığı bir gönderi (1 Şub, 2019, 3:07öö PST) Devre arası transferlerinden karma 11 Bu gönderiyi Instagram'da gör Devre arasında yapılan transferlerden kurulu en iyi 11 diyebilir miyiz? 🤔 Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (31 Oca, 2019, 11:53ös PST) Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis! Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları 2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi? Luyindama ve Maicon karşılaştırması Bu gönderiyi Instagram'da gör 2 - Standard Liege forması giyen Luyindama ve Galatasaraylı Maicon'un bu sezonki lig performansları. Dedikodu. Opta Can (@optacanofficial)'in paylaştığı bir gönderi (30 Oca, 2019, 3:17öö PST) Pogba ve Salah buluştu Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (31 Oca, 2019, 6:28öö PST)Higuain Premier Lig'e alışamkta zorlanıyor Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (31 Oca, 2019, 3:12öö PST) Yorum ()