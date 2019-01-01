Instagram'da en çok dikkat çeken 10 futbol paylaşımı (9 Ocak 2019)

Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 10 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Martial ve Lukaku da Nusr-Et'e hayran kaldı

Manchester United'ın iki yıldızı da Nusret'in et lokantasını ziyaret eden ünlü isimler arasına katıldı.

Çektiği her şut gol oluyor

Fubol sihirbazı lakaplı @Joltter , çektiği her şutunun gol olmasının sırrını açıkladı.

Ryan Babel'den saçmalama bakışı

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı, saçma bir şey yaptığında bakışlarının nasıl olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray'ın yeni stoper adayı Marcao!

@Mackolik , ismi Galatasaray ile anılan Marcao'nun bu sezonki istatistiklerini paylaştı.

Oğul Simeone, Griezmann'a meydan okudu

Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone, kale arkasından gol attı ve Griezmann'a meydan okudu.

Real Madrid'in golcüsü Ramos

Sergio Ramos idmanda attığı gollerle büyüledi.

Mbappe, Neymar'n yeni saç stilini beğenmedi

Neymar yeni saç stili ile ilgiyi bir kez daha üzerine çekti.

Fenerbahçe sıkı çalışıyor

Sarı lacivertliler için ikinci yarı hazırlıkları yolunda gidiyor.

Beşiktaş'ın yeni stoperi ilk maçına çıktı

Isimat-Mirin, Beşiktaş'ın Helmond Sport'u Larin'in golüyle 1-0 yendiği hazırlık maçında 45 dakika görev aldı.

Galatasaray ilk hazırlık maçını yaptı

Sarı kırmızılılar, Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.