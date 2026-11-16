Hollandalı forvet Cody Gakpo, kulüp takım arkadaşı Florian Wirtz'ün Liverpool'a olağanüstü uyumunu övdü. Gakpo, Jurgen Klopp'un kaptan Virgil van Dijk'ın çarpıcı görünümüne yönelik övgüsüne de esprili bir karşılık verdi.

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Hollanda kampındaki güçlü Liverpool bağlantısı

Hollanda, Almanya ile oynayacağı büyük UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanırken kadrodaki güçlü Liverpool bağlantısı önemli bir gündem maddesi hâline geldi. Liverpool'daki eski teknik direktörleri Jürgen Klopp'un Almanya millî takımını çalıştırması nedeniyle Anfield'dan tanıdık isimler, maç öncesinde doğal olarak medyanın odağında.

Taktik tartışmalardan neşeli şakalaşmalara kadar, Hollandalı millî futbolcular arasındaki Liverpool bağı gücünü koruyor.

Gakpo'dan Klopp'un Van Dijk hakkındaki sözlerine yanıt

Basın toplantısında Gakpo'ya, Jurgen Klopp'un Virgil van Dijk'ı şakayla en yakışıklı oyunculardan biri olarak tanımladığı ve Gakpo'nun hem Hollanda'dan hem de Liverpool'dan takım arkadaşı olan Van Dijk'ı hayatında tanıştığı en yakışıklı oyunculardan biri olarak nitelendirdiği son sözleri soruldu. Forvet oyuncusu, soru karşısındaki eğlencesini gizleyemedi.

Gakpo gülerek, "Virgil'in Instagram sayfasına bakarsanız orada bazı modellik fotoğrafları var. Bu yüzden bence herkes onun yakışıklı olduğu konusunda hemfikirdir!" dedi.

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Şaka bir yana, Van Dijk'ın liderliği ve sahadaki heybetli varlığı hem kulübü hem de ülkesi için büyük bir güç kaynağı olmaya devam ediyor.

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Florian Wirtz'in sorunsuz uyumuna övgü

Kulüp konularına geçen Gakpo, Liverpool'daki takım arkadaşı Alman millî futbolcu Florian Wirtz'den övgüyle söz etti. Oyun kurucunun olağanüstü futbol zekâsını ve Premier Lig'deki son dönemdeki etkileyici performansını vurguladı.

Gakpo, "Kulüpteki durumuna gelince, bence son maçında harika oynadı. Bir gol attı, bir asist yaptı ve bizim için çok önemliydi" dedi.

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"Takım olarak sahip olduğu kaliteyi biliyoruz; bunu her maçta ve antrenmanda gösteriyor. Olağanüstü bir oyuncu."

Futbol zekâsıyla bonservis bedelinin yarattığı baskıyı aşmak

Gakpo, Liverpool gibi köklü bir kulübe yüksek bir bonservis bedeliyle gelmenin tecrübeli oyuncular için bile kolay olmadığını kabul etti ancak Wirtz'in üstün oyun görüşünün onu vazgeçilmez kıldığını vurguladı.

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Gakpo, "Yüksek bir bonservis bedeliyle Liverpool'a gelmek, bu ligdeki uyum sürecini hiç kimse için kolaylaştırmaz. Burada on yıllık kariyeri olan oyuncular için bile durum böyle" dedi.

"Ancak inanılmaz bir futbol zekâsına sahip. Oyunu okuma ve oyunun temposunu belirleme biçimi, oyun tarzımız için çok önemli. Onun aramızda olmasından çok mutluyuz."