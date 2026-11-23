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Futbolcu sendikası FIFPRO, Bayern Münih yöneticilerini Jamal Musiala'ya yaklaşımları nedeniyle bir kez daha sert biçimde eleştirdi. CEO Jan-Christian Dreesen ise tepkiyi anlayamadı.

FIFPRO Başkanı Sergio Marchi, Absolut Bayern'in aktardığına göre pazartesi günü yaptığı açıklamada, milli futbolcunun sağlık durumunu "kamuoyu önünde tartışmanın ve iyileşme sürecindeyken maaşını sorgulamanın, insanlıktan ve duyarlılıktan ciddi biçimde yoksun olunduğunu gösterdiğini" söyledi.

Marchi, Musiala'nın "kulübünün desteğini ve sözleşmesine uyulacağına dair güvenceyi hak ettiğini" belirterek Bayern yetkililerinin açıklamalarını "en sert biçimde" kınadı.

Marchi, olası maaş kesintileri konusunda da 23 yaşındaki oyuncunun yanında durdu: "Jamal'la tam bir dayanışma içindeyim. Bayern, iyileşme süreci boyunca onu desteklemeli ve imzalanmış sözleşmeye koşulsuz olarak uymalı."

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Marchi, Güney Amerika'dan bir örnek verdi: "Arjantin'de profesyonel futbolcuların toplu iş sözleşmesi, oyuncunun kontrolü dışındaki bir sakatlık veya hastalık oynamasına engel oluyorsa, sözleşme süresi dolmuş olsa bile kararlaştırılan maaşı oyuncuya tıbbi olarak oynama izni verilene kadar koruyor."

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Marchi, bu nedenle "Bayern çapında bir kulübün yetkililerinin, hâlâ geçerli olan bir sözleşmenin gereklerini yerine getirip getirmeyeceklerini sorguladıklarını duymanın üzücü olduğunu" söyledi ve ekledi: "Bu, futbol için geriye doğru bir adım."

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Bayern Münih, FIFPRO'nun tepkisine neden şaşırdı?

CEO Jan-Christian Dreesen, FIFPRO'nun sert eleştirilerini anlamakta güçlük çekti. tz/Münchner Merkur ve Bild ile yaptığı görüşmede, "Bu mesele elbette taraftarları meşgul ediyor çünkü oyuncularımızın her biri bizden biri. Ve evet, bu doğru! Jamal bizden biri! Tam da bu yüzden onunla ilgileniyoruz. Dolayısıyla tepki gelmesi bekleniyordu" dedi ve ekledi: "Ama FIFPro'nun tepkisi açıkçası beni yalnızca şaşırttı. Zaten bu futbolcu birliğinin Almanya'da temsilciliği bile yok..."

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Dreesen, sportif direktör Max Eberl ile teknik direktör Vincent Kompany'nin "Jamal'a inandığını, onun eski formuna dönebileceğine inandığını; hepimizin de buna güvendiğini" belirtti: "Elbette burada söz konusu olan insanın kendisi. Hepimiz onun sahada yeniden eski hâline dönmesini istiyoruz!"

Absansların eşlik ettiği nörolojik bir işlev bozukluğu yaşayan Musiala, Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'te hararetli tartışmaların odağında. Eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Köln maçının (1-1) ardından Musiala'nın performans kapasitesini kamuoyu önünde sorgulayıp sözleşmesinde yapılabilecek olası değişikliklerden söz ederek tartışmayı alevlendirmişti.

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Dreesen tartışmayla ilgili, "Konunun son iki günde yeniden yankı uyandırdığını duymamak mümkün değildi. Yine de görüşüm değişmedi: Jamal'a zaman tanımak, iyileşmesini ve eski formuna dönebilmesini sağlamak bizim özen yükümlülüğümüz" dedi ve ekledi: "Aynı zamanda kulübe karşı da sorumluluğumuz var. Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge de farklı vurgularla bundan başka bir şey söylemedi. Bence bunu söylemekte de bir sakınca yok."

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Musiala ile Bayern Münih arasında gizli bir anlaşma mı var?

Süddeutscher Zeitung'a göre yaz aylarında Musiala'nın danışmanları ile kulüp arasında sözlü bir anlaşmaya varıldı . İddiaya göre oyuncu eski performansına ulaşamazsa sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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Dreesen, Süddeutscher Zeitung'un haberine ilişkin, "Söz konusu toplantıda değildim. Dolayısıyla bu konuda aktarabileceğim bir şey yok. Ama toplantı, Uli'nin bu konuda ilk kez konuştuğu BR'nin sohbet programından önce yapıldıysa, açıklamalarını yaparken bunu da mutlaka yüreğinde taşımıştır" dedi.

Hoeneß, iki hafta önce Bayerischer Rundfunk'taki bir programda Musiala'nın maaşı ile mevcut performans kapasitesi arasındaki uyumsuzluktan ilk kez şikâyet etmiş ve bir "ikilemden" söz etmişti. Musiala'nın yeniden en iyi formuna ulaşıp ulaşamayacağına dair de şüphe uyandırmıştı. Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'in onursal başkanı, "Sonntags-Stammtisch" programında, "Kolayca iyileştirilemeyen, ancak ilaçlarla belli ölçüde kontrol altında tutulabilen bir hastalığı var" demiş ve ardından dikkat çekici bir düşünce dile getirmişti: "Ama bir zamanlar sahip olduğu performans kapasitesine yeniden kavuşup kavuşamayacağı..."