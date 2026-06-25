"İnsanlık dışı bir baskı altında Ronaldo, skor tablosu yorumcularını bir kez daha susturdu"

Köşe yazarı Guido Tijman, futbol dünyasındaki olaylara gerekli dozda mizah katarak bakıyor. Bu kez, Özbekistan karşısında sergilediği güçlü performansla pek çok eleştirmeni susturmayı başaran Cristiano Ronaldo’ya ışık tutuyor.

Cristiano Ronaldo, orta çizgide topu aldığında ve önünde hâlâ bir ya da iki rakip varken, kendimi hâlâ heyecanlanırken yakalıyorum. Neredeyse iki on yıldır, onun bir tür Süper Saiyan’a dönüşüp, yakalanamaz modda hücumuna başladığını, bir makas hareketiyle son rakibi yanlış ayağa düşürdüğünü ve uzak köşeye top mermisi gibi bir şut attığını izlemiş olmanın etkisi hâlâ sistemimde var.

Ya da ortalarda, bulutların arasında süzülürken, daha uzun boylu rakipler onun dirseğinden daha yükseğe çıkamazken. Arjen Robben ve Zlatan Ibrahimovic gibi aynı nesilden oyuncular tarafından ara sıra taklit edilen, ancak yalnızca Portekizli'nin kendisi ve aynı neslin en iyisi Lionel Messi tarafından iki on yıl boyunca neredeyse kesintisiz sergilenen, taklit edilemez, ilahi bir mod.

Artık zıplamaya gerek yok. Turbo hücumların, basit makas hareketleriyle rakipleri çılgına çevirmenin ve “Air Ronaldo”nun altın çağı geride kaldı. Elbette CR7, beş yıl önceki Ronaldo’nun gölgesi bile değil artık. Ancak 41 yaşındaki Ronaldo’nun gölgesi bile Portekiz’in forvet pozisyonu için hâlâ en iyi seçenek.

Fernando Santos, geçen Dünya Kupası’nda rüzgarda sallanan zayıf bir kamış gibi dışarıdan gelen eleştirilere kapılıp kaptanını yedek kulübesine gönderdiğinde bunu acı bir şekilde öğrendi. Tüm kameralar yedek kulübesine çevrilmişken Portekiz, Fas karşısında renksiz ve şerefsiz bir şekilde yenildi. Santos görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Peki ya Ronaldo? O, on golle ülkesini 2024 Avrupa Şampiyonası’na taşıdı, beş maçta attığı beş golle bu yılki Dünya Kupası’na katılmasını sağladı ve geçen yıl (tıpkı 2019’da olduğu gibi) turnuvanın en golcü oyuncusu olarak Uluslar Ligi’ni kazandı.

Bu arada kulüp düzeyinde de golleri arka arkaya atmaya devam etti; bu sayede birkaç hafta önce 30 maçta attığı 28 golle ulusal şampiyon oldu ve gelecek yıl tarihte ilk kez kayıtlı bin gol barajını aşacak. Dört yıldır artık işinin bittiği söylenen biri için gerçekten de etkileyici bir başarı.

Yine de, aynı trol ordusu, Madeira’nın Mucize Çocuğu’nun bir maçta gol atamamaya cesaret etmesinin ardından, zehirli oklarını hevesle ona yöneltmek için yeniden harekete geçmişti. Aynı skorboard analistleri, onun artık ayak uyduramayacağını ve yanlış koşu hareketleri yaptığını açıklamak için birbirleriyle yarıştılar. Eğer onun ilk direğe yaptığı şut birkaç santimetre sola kaymış olsaydı, bu skor tablosu yorumcuları, diş ağrısı çeken bir çiftçi gibi eski ustaya saygılarını kusacaklardı.

Zehirli okların yağmuruna, meslektaşı“GOAT” Messi’nin muhteşem performanslarına ve Mbappé, Haaland, Yamal ve Vini Jr. gibi yeni yıldızların sergilediği muazzam oyunlara tanık olduktan sonra, 41 yaşındaki oyuncunun omuzlarındaki baskı insanlık dışı boyutlara ulaştı. En büyük yıldız henüz parlamamıştı. Başka hiçbir oyuncunun gol atamadığı bir maç, küresel çapta bu kadar kutuplaşmaya ve komplo teorilerine yol açmazdı.

Kameralar önünde, neredeyse bin gol atmış birinin nasıl koşması gerektiğini anlatan saray soytarıları tarafından alay konusu edilen Ronaldo, son derece sinirlendi. Wout Weghorst, bulaşıcı azmi ve çalışma ahlakı sayesinde her zaman değerli bir oyuncudur. Ronaldo bu konuda daha da takıntılı. Neyse ki Roberto Martínez, saray soytarılarının sözlerine kulak asmayıp kaptanına güvenini koruyarak tek doğru şeyi yaptı. Sakin olun! Sakin olun! Ödül altı dakika sonra geldi. Skor iki golde kaldı. Ama tüm skorboard yorumcuları bir kez daha susturuldu. CR7 geri döndü.

Ve evet, iki futbol tanrısının varlığıyla geçen yirmi yılı aşkın süreden keyif almak yerine, bitmek bilmeyen tartışmaya sarılmak isteyenler haklı: 2022’de Arjantin’i Dünya Kupası’na taşıdıktan sonra Lionel Messi kayalıkların tepesinde duruyor, ancak etrafında Pelé, Johan Cruijff, Diego Maradona ve Cristiano Ronaldo da keçi otlağında neşeyle zıplıyor. Hemen hemen her diğer Olimpik sporda, futbol ayakkabısı giymiş en büyük sporcu, aynı zamanda GOAT (Tüm Zamanların En İyisi) olabilirdi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro’nun 80’lerin sonunda Funchal’da bir çift futbol ayakkabısı giymiş olmasına hep birlikte şükredelim.







