Bunu Bavyera Eyalet Başbakanlığı duyurdu. Daha önce ödülle ilgili haberi Bild gazetesi yayımlamıştı.

Söder, Kompany’yi "büyük bir kulüp için büyük bir teknik direktör" ve "insanlık için mücadele eden kararlı bir savunucu" olarak nitelendirdi. Alman rekortmeni için 40 yaşındaki çalıştırıcının "büyük bir isabet" olduğunu belirten Söder, onun yönetiminde eski "FC Hollywood"un başarılı bir "FC Feelgood"a dönüştüğünü söyledi.

Kompany’nin "insan onuru için yaptığı net çağrı" ile "spor dünyasının çok ötesinde pek çok insanı etkilediğini" söyleyen Söder, "Böylece Vincent Kompany yalnızca sporun büyük bir kişiliği değil, aynı zamanda toplumumuz için sorumluluk üstlenen bir rol modeldir" ifadelerini kullandı ve onu "Bavyera’nın dünyadaki harika elçisi" olarak tanımladı.

Vincent Kompany, Vinicius Junior etrafındaki ırkçılık skandalının ardından duygusal bir konuşma yaptı

Bayern teknik direktörü şubat ayında ırkçılığa karşı büyük yankı uyandıran, yaklaşık 12 dakika süren bir açıklama yapmıştı. Buna, Benfica Lizbon ile Los Blancos arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid’in yıldız golcüsü Vinícius Junior’a yönelik ırkçı hakaretler ile dönemin Benfica teknik direktörü José Mourinho’nun (şu anda Real’de) bu olayı küçümseyen tepkisi neden olmuştu.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

"Bavyera Spor Ödülü" ile 2002’den bu yana, sporun toplum üzerindeki olumlu etkisini özel bir şekilde görünür kılan ve spor yaşamını yaratıcı fikirlerle şekillendiren yıldızlar ile girişimler ödüllendiriliyor. Ödül çeşitli kategorilerde veriliyor. Bu yılki tören cumartesi günü Münih’te düzenlenecek.







