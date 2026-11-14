24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPGetty Images
Mohamed Saeed
Yardımcı:

“İnsanların yalan söylemesinden hoşlanmıyoruz!” Alex Baena, İngiltere maçı öncesinde Lamine Yamal’a yönelik tutumu konusunda Luis de la Fuente’yi savundu

GOAL'ı Google'da takip edin

Alex Baena, Lamine Yamal’ın son dönemdeki yokluğuna ilişkin tartışmalara rağmen Barcelona’nın yıldız oyuncusuna özel ayrıcalıklar tanınmadığını söyleyerek Luis de la Fuente’nin futbolcuya yaklaşımını güçlü biçimde savundu. Atletico Madridli orta saha oyuncusu, İspanya’nın Metropolitano’da İngiltere ile oynayacağı kritik Uluslar Ligi maçı öncesinde teknik direktörüyle birlikte basının karşısına çıktı.

Reklam

Baena, Yamal'a ayrıcalık tanındığı iddialarını reddetti

FBL-EUR-NATIONS-ESP-TRAININGGetty Images

Baena, Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'a ayrıcalıklı davranıldığı yönündeki giderek artan söylentilere son vermek istedi. Şu anda Atlético Madrid forması giyen orta saha oyuncusu, genç futbolcunun son dönemde kadroda yer almamasının grup içindeki özel bir konumundan değil, tamamen fiziksel sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.

Baena, İngiltere maçı öncesindeki basın toplantısında, "Evet, ama ona ayrıcalık tanınmadı. Metropolitano'daki maçın ardından rahatsızlık hissetti, testlerden geçti ve hepsi bu. Bir noktada özel bir uygulama gerekirse bütün oyuncular bunu anlayacaktır" dedi. Orta saha oyuncusu, dışarıdaki tartışmaların soyunma odasındaki gerçeği yansıtmadığını söyleyerek medyadaki gündemin önemini de azalttı. "Lamine kadar etkili bir oyuncumuzun daha önce hiç olmadığını anlamalıyız. Ama Luis'in bunu herkes için yapacağını düşünüyorum. Dışarıdaki gürültü, içeride yaşananlardan daha fazla" diye ekledi.

De la Fuente, 'yalan söyleyen' eleştirmenlere yanıt verdi

De la Fuente de oyuncu kadrosunu yönetme biçimi etrafında oluşan söylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek savunmaya katıldı. İspanya teknik direktörü, Yamal'ın artık fiziksel olarak en iyi durumda olduğunu ve İngiltere karşısında katkı vermeye hazır olduğunu doğruladı.

"Kızgın değilim, gerçekten. Buna kızacak olsaydım... Sadece gerçeğin söylenmemesinin beni rahatsız ettiğini söyledim. Eminim buradaki herkes aynı şeyi hissediyordur. İnsanların yalan söylemesinden hoşlanmıyoruz. Hepsi bu. Bununla birlikte Lamine harika durumda. Bütün süreci yine aynı şekilde yürütürdük. Tamamen iyileşti; onun ve Mikel'in gördüğü karşılama muhteşemdi. Ailemizin iki üyesi daha yeniden aramızda ve bu kadar iyi olmalarından mutluyuz" dedi.

Reklam
Reklam

Uluslar Ligi'nde üstünlük mücadelesi

İspanya ile İngiltere arasındaki yaklaşan karşılaşma, günümüz millî takım futbolunun en baskın iki gücünü buluşturan bir maç olarak görülüyor. Baena, rakibi değerlendirirken sözünü sakınmadı; İngiltere kadrosunda dünya çapında yetenekler ve futbolun şu anki bireysel zirvesinde bulunan bir isim olduğunu kabul etti.

Related Topics

Gelecek maçlar
ESP

ESP

UEFA Nations League A

15 Kas 2026

ENG

ENG

İspanya Millî Takımı'nın resmî sosyal medya hesaplarında konuşan Baena, "Bence İngiltere ve biz, form durumu en iyi iki takımız. Harika bir teknik direktörü, harika oyuncuları ve Ballon d'Or'u da olan harika bir takım" dedi. Kane ve Jude Bellingham'ın oluşturduğu tehdide özellikle dikkat çekerek ikisini de kendi mevkilerinin en iyisi olarak nitelendirdi. İspanya tarihî yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Baena, takım arkadaşlarını İngiltere'nin dikine oyununa ve hücum gücüne karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Metropolitano'da tarihî seri tehlikede

FBL-EUR-NATIONS-ESP-PRESSERGetty Images

Taktik mücadelenin ötesinde İspanya, De la Fuente yönetiminde yeni rekorların peşinde. Ülke tarihinin en istikrarlı takımı hâline gelen ekip, yenilgisiz geçen maçlarda etkileyici bir seri yakaladı.

Reklam

Çeyrek finaldeki yerini şimdiden garantilemesine rağmen İspanya'nın hız kesmeye niyeti yok. De la Fuente, beraberlik için oynama ihtimalini reddederek galibiyet serisini sürdürmek adına her maça final gibi yaklaşmaya odaklandıklarını söyledi.

Baena, bu başarılı dönemde kendi gelişimini değerlendirirken ilk başlarda aldığı eleştirilerin ardından kariyerinin en iyi formuna ulaştığını kabul etti. "Beni kadroya alma kararının eleştirilmesini anlaşılır buluyorum. O sezonun en iyi sezonum olmadığını her zaman kabul ettim. Teknik direktör bana hep güvendi, ben de her zaman yüzde 100'ümü verdim. Takım için de çok çalışıyorum. Dünya Kupası'nın, daha önce yaşayamadığım o değişimi yaşamama yardımcı olduğu doğru. Şimdi kariyerimin en iyi dönemindeyim" dedi.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
Yazar Profilini Görüntüle