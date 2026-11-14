“İnsanların yalan söylemesinden hoşlanmıyoruz!” Alex Baena, İngiltere maçı öncesinde Lamine Yamal’a yönelik tutumu konusunda Luis de la Fuente’yi savundu

Alex Baena, Lamine Yamal’ın son dönemdeki yokluğuna ilişkin tartışmalara rağmen Barcelona’nın yıldız oyuncusuna özel ayrıcalıklar tanınmadığını söyleyerek Luis de la Fuente’nin futbolcuya yaklaşımını güçlü biçimde savundu. Atletico Madridli orta saha oyuncusu, İspanya’nın Metropolitano’da İngiltere ile oynayacağı kritik Uluslar Ligi maçı öncesinde teknik direktörüyle birlikte basının karşısına çıktı.

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Baena, Yamal'a ayrıcalık tanındığı iddialarını reddetti

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Baena, Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'a ayrıcalıklı davranıldığı yönündeki giderek artan söylentilere son vermek istedi. Şu anda Atlético Madrid forması giyen orta saha oyuncusu, genç futbolcunun son dönemde kadroda yer almamasının grup içindeki özel bir konumundan değil, tamamen fiziksel sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.

Baena, İngiltere maçı öncesindeki basın toplantısında, "Evet, ama ona ayrıcalık tanınmadı. Metropolitano'daki maçın ardından rahatsızlık hissetti, testlerden geçti ve hepsi bu. Bir noktada özel bir uygulama gerekirse bütün oyuncular bunu anlayacaktır" dedi. Orta saha oyuncusu, dışarıdaki tartışmaların soyunma odasındaki gerçeği yansıtmadığını söyleyerek medyadaki gündemin önemini de azalttı. "Lamine kadar etkili bir oyuncumuzun daha önce hiç olmadığını anlamalıyız. Ama Luis'in bunu herkes için yapacağını düşünüyorum. Dışarıdaki gürültü, içeride yaşananlardan daha fazla" diye ekledi.

De la Fuente, 'yalan söyleyen' eleştirmenlere yanıt verdi

De la Fuente de oyuncu kadrosunu yönetme biçimi etrafında oluşan söylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek savunmaya katıldı. İspanya teknik direktörü, Yamal'ın artık fiziksel olarak en iyi durumda olduğunu ve İngiltere karşısında katkı vermeye hazır olduğunu doğruladı.

"Kızgın değilim, gerçekten. Buna kızacak olsaydım... Sadece gerçeğin söylenmemesinin beni rahatsız ettiğini söyledim. Eminim buradaki herkes aynı şeyi hissediyordur. İnsanların yalan söylemesinden hoşlanmıyoruz. Hepsi bu. Bununla birlikte Lamine harika durumda. Bütün süreci yine aynı şekilde yürütürdük. Tamamen iyileşti; onun ve Mikel'in gördüğü karşılama muhteşemdi. Ailemizin iki üyesi daha yeniden aramızda ve bu kadar iyi olmalarından mutluyuz" dedi.

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Uluslar Ligi'nde üstünlük mücadelesi

İspanya ile İngiltere arasındaki yaklaşan karşılaşma, günümüz millî takım futbolunun en baskın iki gücünü buluşturan bir maç olarak görülüyor. Baena, rakibi değerlendirirken sözünü sakınmadı; İngiltere kadrosunda dünya çapında yetenekler ve futbolun şu anki bireysel zirvesinde bulunan bir isim olduğunu kabul etti.

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İspanya Millî Takımı'nın resmî sosyal medya hesaplarında konuşan Baena, "Bence İngiltere ve biz, form durumu en iyi iki takımız. Harika bir teknik direktörü, harika oyuncuları ve Ballon d'Or'u da olan harika bir takım" dedi. Kane ve Jude Bellingham'ın oluşturduğu tehdide özellikle dikkat çekerek ikisini de kendi mevkilerinin en iyisi olarak nitelendirdi. İspanya tarihî yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Baena, takım arkadaşlarını İngiltere'nin dikine oyununa ve hücum gücüne karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Metropolitano'da tarihî seri tehlikede

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Taktik mücadelenin ötesinde İspanya, De la Fuente yönetiminde yeni rekorların peşinde. Ülke tarihinin en istikrarlı takımı hâline gelen ekip, yenilgisiz geçen maçlarda etkileyici bir seri yakaladı.

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Çeyrek finaldeki yerini şimdiden garantilemesine rağmen İspanya'nın hız kesmeye niyeti yok. De la Fuente, beraberlik için oynama ihtimalini reddederek galibiyet serisini sürdürmek adına her maça final gibi yaklaşmaya odaklandıklarını söyledi.

Baena, bu başarılı dönemde kendi gelişimini değerlendirirken ilk başlarda aldığı eleştirilerin ardından kariyerinin en iyi formuna ulaştığını kabul etti. "Beni kadroya alma kararının eleştirilmesini anlaşılır buluyorum. O sezonun en iyi sezonum olmadığını her zaman kabul ettim. Teknik direktör bana hep güvendi, ben de her zaman yüzde 100'ümü verdim. Takım için de çok çalışıyorum. Dünya Kupası'nın, daha önce yaşayamadığım o değişimi yaşamama yardımcı olduğu doğru. Şimdi kariyerimin en iyi dönemindeyim" dedi.