“İnsanlar yok yere heyecanlanıyor!” Thierry Henry, Lamine Yamal ve Kate Scott tartışmalarının ardından Ballon d’Or eleştirilerine yanıt verdi

Thierry Henry, son Ballon d'Or törenindeki sunuculuk performansını sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından sert biçimde savundu. Arsenal ve Fransa efsanesi, Lamine Yamal ve töreni birlikte sunduğu Kate Scott ile etkileşimlerinin izleyiciler arasında görüş ayrılığı yaratması üzerine birçok tartışmanın odağına yerleşti.

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Henry, Lamine Yamal'a yaptığı şakayı açıkladı

Etkinlikte CBS Sports'tan meslektaşı Scott ile birlikte sahneye çıkan efsanevi eski forvet, görkemli gecede yaptığı bazı imalı yorumlarla dikkat çekti. En çok konuşulan anlardan biri, bir kez daha genç oyuncu ödülü kazanan Barcelona'nın yıldızı Yamal ile ilgiliydi. Henry, sahnede genç futbolcuya takılarak “Bu üçüncüsü, değil mi? Peki gerçekten kazanmak istediğin ödül bu muydu?” diye sordu. Bu sözler salondaki izleyicilerin duyulur biçimde şaşkınlık göstermesine yol açtı. Pek çok kişi, Fransız yıldızın Yamal'ın bu önemli gecesinde özgüvenini sarsmaya çalıştığını öne sürdü.

Ancak Henry, niyetini açıklığa kavuşturmak ve İspanyol millî futbolcuya saygısızlık ettiği yönündeki iddiaları reddetmek için kısa sürede açıklama yaptı. Sözlerinin şaka amaçlı olduğunu ve genç oyuncunun sahadaki eşsiz yeteneğine büyük hayranlık duyduğunu vurguladı.

Eski Dünya Kupası şampiyonu, çarşamba günü sosyal medya hesaplarında yayımladığı bir videoda Barcelona'nın kanat oyuncusuyla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Henry, “Lamine Yamal'ın büyük bir hayranıyım. Onun egosunu törpülemeye hiç çalışmıyordum. Şakayı beğenmemiş olabilirsiniz, bunu anlayabilirim. Ama böyle yapmayın. İzlemek için para ödeyeceğim oyunculardan biri, onu seviyorum” dedi.

Kate Scott ile yaşadığı diyaloğa ilişkin savunması

Henry, Yamal ile yaşadığı diyaloğun yanı sıra, ödül takdimi sırasında Scott'ın Brezilyalı efsane Socrates'in adını telaffuz edişini düzeltmesi nedeniyle de eleştirildi. 49 yaşındaki Henry, Arsenal forveti Bukayo Saka'ya insani yardım ve hayır işleri nedeniyle Socrates Ödülü verilmeden kısa süre önce yaşanan bu olayda Scott'ın da şakaya katıldığını söyledi.

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Henry, “Şakayı beğenmemiş olabilirsiniz, anlıyorum ama lütfen Kate'e saygısızlık ettiğimi söylemeyi bırakın” dedi. “Bunu asla yapmam, kendisine sorabilirsiniz. Şakayı birlikte yaptık. O bilerek ‘Soc’ dedi, ben de ‘Soc’ dedim. Lütfen hikâye uydurmayı bırakın.”

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Harry Kane yerine Mbappe'yi destekledi

Tartışmalar programı birlikte sunduğu Scott ve genç oyuncularla sınırlı kalmadı. Henry, büyük ödülü Harry Kane yerine Kylian Mbappe'nin kazanmasını istediğini açıkça belirtmesiyle ilgili eleştirilerle de karşılaştı. Sonunda kupayı Kane kazansa da İngiliz bir oyuncunun uzun süren bekleyişi sona ererken Henry, o gece vatandaşını desteklediğini kabul etti.

Henry, “Ben Fransızım ve elbette vatandaşımı destekleyecektim” diye açıkladı. “Kane'e, ‘Sen bu ödülü hak eden bir kazanan­sın. Bunu hak ediyorsun. Çalışma disiplininin bir yetenek olduğunun, çok çalışmanın bir yetenek olduğunun örneğisin’ dedim. Tebrikler Harry Kane. Dünya Kupası'ndan beri ona Sir Harry Kane diyorum. O yüzden lütfen herkes sakin olsun, sakin olsun. Harry Kane'i seviyorum, Lamine Yamal'ı seviyorum ve Kate'e saygısızlık etmedim. Şakayı birlikte yaptık.”

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Kane, İngiltere'nin 25 yıllık Ballon d'Or hasretine son verdi

Kane, kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazandı ve Michael Owen'ın bu prestijli ödülü son olarak 2001'de kazanmasından bu yana İngiltere'nin süren bekleyişine son verdi. Ödül, Kane'in Bayern Münih ile olağanüstü bir sezon geçirmesinin ardından geldi. Kane, ülke içindeki iki kupayı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanırken Alman devinin Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesine katkı sağladı ve kaptanlığını yaptığı İngiltere ile Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.