Çekya Teknik Direktörü Santi Denia, Lamine Yamal'ın İspanya Millî Takımı'nda olmamasının futbolseverler için önemli bir kayıp olduğunu kabul etti. İspanya genç millî takımının eski teknik direktörü, zorlu geçen grup aşamasının baskısıyla mücadele ederken kritik bir Uluslar Ligi maçında kendi ülkesiyle karşı karşıya gelecek.

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Taraftarlar için hayal kırıklığı yaratan haber

Denia, Yamal'ın, Rodri'nin ve Dani Olmo'nun yaklaşan Uluslar Ligi maçında forma giyemeyecek olmasının maçın seyir zevki açısından hiç de iyi bir haber olmadığını kabul ediyor. Üç İspanyol oyuncu, çeşitli sakatlık sorunları nedeniyle sahalardan uzak. Bu da Avrupa şampiyonunu Prag deplasmanında en etkili yaratıcı oyuncularından bazılarından yoksun bırakıyor. Daha önce İspanya'nın genç millî takımlarını çalıştıran Denia, bu üst düzey yeteneklerin seyirciler için ne kadar büyük bir çekim unsuru olduğunu çok iyi biliyor.

“Lamine'nin orada olmasını isterdik ama bu bizim kontrolümüzde değil. İnsanlar Lamine'yi görmek için bilet alıyor. İspanya'nın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını ve bizim nasıl bir kadro çıkarabileceğimizi göreceğiz. Bizde sakat oyuncu yok ve önemli olan da bu,” dedi. Sözlerini Cadena SER aktardı.

Önemli eksiklere rağmen taktik anlayış değişmeyecek

Çekya teknik direktörü, sahaya çıkan isimler farklı olsa da Luis de la Fuente'nin takımından aynı üst düzey oyun anlayışını bekliyor. İspanya, 12 puanla grubun zirvesinde rahat bir konumda. Buna karşılık Çekya, üst üste dört yenilginin ardından henüz puan alamadı. Denia'ya göre İspanya'nın elindeki geniş oyuncu havuzu, kim ilk 11'de başlarsa başlasın takımın “yapısının” aynı kalacağı anlamına geliyor.

“Size yedekleri mi sayayım? İspanya'nın en iyi olmasının nedeni bu. İnsanlar onları görmek istediği için burada olmamaları üzücü ama biz maçı kazanmaya ve işleri doğru yapmaya çalışacağız. Bu bizim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. İspanya'nın yapısı aynı. Lamine'ye karşı savunma yaparken yardıma ihtiyacınız var ama bunu her zaman takım hâlinde yapmalısınız. Takım hâlinde savunma ve hücum yapmalısınız. Oyunculardan bire bir mücadelelere girmelerini istemiyoruz,” diye açıkladı Denia.

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Denia için duygusal bir buluşma

Bu maç Denia için büyük bir duygusal anlam taşıyor. İspanya'nın U17, U19 ve U21 takımlarında antrenörlük yapmış olan Denia, şu anda A millî takımda başarılı performans sergileyen oyuncuları yakından tanıyor. Özellikle Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez ile arasında güçlü bir kişisel bağ olduğunu vurguladı. İlişkilerini baba-oğul ilişkisine benzetirken oyuncunun son dönemdeki formunu da övdü.

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“Onlar, yani oyuncular söz konusu olduğunda tarafsız değilim çünkü Fermín gibi birçoğunu oğlum olarak görüyorum ve onun gidişatından mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir dönem geçiriyor,” dedi teknik direktör.

Sürpriz galibiyetin yolunu bulmak

Uluslar Ligi tablosunun son sırasında zorlanan takımın önündeki görev zorlu. Üstelik yıldız forvet Patrik Schick, Dünya Kupası'nın ardından millî takım futboluna ara verdi. Denia, kadroda olmayan oyuncular üzerinde durmak yerine elindeki oyunculara güvenmeyi tercih ediyor. Pavel Nedved'in teknik liderliğinin de desteğiyle takımın doğru yönde ilerlediğine inanıyor.

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“Kusursuz bir maç oynamalıyız. Duran toplar, savunma aşaması, pres, geride kurduğumuz savunma bloğu. Bizim işimiz, oyuncuları bunu başarabileceklerine inandırmak,” diyerek sözlerini tamamladı Denia. “Doğru yoldayız. Oyuncular mesajınıza inanmadığında bunu fark edersiniz. Gerçek şu ki onlar, Pavel Nedved ve sportif yönetim inanıyor. Bu süreçten keyif alıyorlar ve ilerlememiz gereken yol bu. Biz buna inanıyoruz.”