Cole Palmer, Chelsea'nin Premier League'de Manchester United karşısında aldığı etkileyici galibiyetin ardından Romeo Lavia'ya özel övgüde bulundu. İngiltere millî takım oyuncusu, orta sahadaki takım arkadaşının bir dizi can sıkıcı sakatlık sorununu geride bıraktıktan sonra şu anda ülkede değeri en az bilinen oyunculardan biri olduğuna inanıyor.

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Chelsea, United karşısında kritik galibiyet aldı

Chelsea, cumartesi günü Stamford Bridge'de United karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyet aldı. Golsüz geçen ilk yarının ardından Morgan Rogers perdeyi açtı, Palmer ise penaltıdan attığı golle galibiyeti perçinledi. VAR'ın müdahalesiyle 10 kişi kalmaları, konuk ekip için sonucu daha da ağırlaştırdı.

Lisandro Martinez, Wesley Fofana'ya ön koluyla vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Bu galibiyet Chelsea'yi Premier League puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı. Dokuz maç sonunda 16 puana ulaşan ekip, lider Manchester City'nin beş puan gerisinde bulunuyor.

Palmer'dan orta sahadaki takım arkadaşına övgü

Galibiyetin en çok konuşulan yönü, Lavia'nın orta sahadaki baskın performansıydı. Moises Caicedo ile birlikte oynayan 22 yaşındaki futbolcu, sahanın merkezini tamamen kontrol etti. Son düdüğün ardından Palmer, takım arkadaşının büyük katkısını vurgulamakta gecikmedi. Belçikalı futbolcunun şu anda ligin en az değeri bilinen yeteneklerinden biri olduğunu savundu.

Palmer, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Bugün, onun oynadığını gördüğüm en iyi maçlardan biriydi. Hep en sevdiğim orta saha oyuncularından biri olduğunu söyledim. İnsanlar hâlâ ne kadar iyi olduğunun farkında değil. Bence bugün sahadaki en iyi oyuncuydu" dedi.

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Alonso, orta sahadaki son dönem performansını öne çıkardı

Lavia, 2023'te Southampton'dan 53 milyon sterlinlik transferle Stamford Bridge'e geldi. Ancak birden fazla sakatlık gelişimini ciddi biçimde sekteye uğrattı ve son üç yılda yalnızca 53 maçta forma giyebildi. Buna karşın Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, oyuncunun son dönemdeki taktiksel etkisine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Alonso, "Bir orta saha oyuncusu açısından baktığımda, bence çok ama çok üst düzey bir performanstı. Pek çok şeyi doğru yaptı, savunmayla hücum oyuncuları arasında sürekli bağlantı kurdu. Performansı büyük takdiri hak ediyor" dedi.

Gözler Sunderland deplasmanına çevrildi

İlk dörtteki yerini korumak isteyen Chelsea, şimdi bir sonraki Premier League maçına odaklanacak. Takım, Stadium of Light'ta Sunderland ile karşılaşmak üzere kuzeye gidecek.