Barcelona'nın 19 yaşındaki hücum oyuncusu, eski profesyonel Jorge Valdano ile Movistar Plus için yaptığı röportajda, Ballon d'Or'u prensipte en çok gol atan oyuncunun değil, en iyi oyuncunun kazanması gerektiğini söyledi.

Yamal, "Bence Ballon d’Or dünyadaki en iyi oyuncuya verilmeli, nokta. 80 gol atan bir oyuncuya değil, çünkü 80 gol atarsanız bunun karşılığında 'gol kralı' ödülünü alırsınız. Bunlar insanların anlamadığı iki tamamen farklı şey" dedi.

İspanyol dünya ve Avrupa şampiyonuna göre en iyi oyuncu, her zaman aynı zamanda en iyi golcü olmak zorunda değil. "Dünyanın en iyi oyuncusu, yorumcu olarak bir maçı takip ederken sizi keyiflendiren kişidir; onu görür ve 'Bu, diğer herkesden açık şekilde ayrılan bir oyuncu' diye düşünürsünüz."

Ödül ancak yeniden en iyi futbolcuya gittiğinde, "ve en çok gol atan ya da en fazla şampiyonluk kazanan kişiye değil", Ballon d'Or "gerçek değerini yeniden kazanacak."

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Hangi oyuncuların Ballon d'Or'u kazanma şansı en yüksek?

Yamal'ın bu sözleri, FC Bayern ve İngiltere milli takımı adına toplam 73 resmi maç golüyle kısa süre önce geride kalan sezonun en iyi golcüsü olarak Altın Ayakkabı ile ödüllendirilen Kane'e yönelik açık bir gönderme olarak değerlendiriliyor.

Kane ve Yamal, Real Madridli Kylian Mbappe ile PSG yıldızı Ousmane Dembele'nin yanında Ballon d'Or'u kazanmaya en büyük adaylar arasında gösteriliyor. Özellikle Yamal ve Mbappe, son günlerde tartışmalı öz övgüleriyle sık sık kendilerini öne çıkarmıştı.

"Mbappe ve ben, biz dünyadaki en iyi iki oyuncuyuz ama bence bu yıl onu ben hak ettim. Benim için bu çok net ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor" ifadelerini kullandı 19 yaşındaki İspanyol.

Barcelona formasıyla Yamal, geçen yıl LaLiga şampiyonluğunu kazandı ve tüm kulvarlarda 45 maçta 42 gole katkı yaptı (24 gol, 18 asist). Ancak en prestijli bireysel ödül için elindeki en büyük kozun, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanması olduğu düşünülüyor.