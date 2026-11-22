Real Madrid, Celta Vigo maçı öncesinde trajik bir kazada hayatını kaybeden merhum Jesús de Miguel'i andı. Kraliyet kulübü, onun anısını yaşatmak için bir dakikalık saygı duruşu düzenledi.

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Real Madrid ve Celta Vigo oyuncuları, sırtında merhumun adı yazan formalarla sahaya çıktı. De Miguel'in ailesinden bazı isimler de Fede Valverde, Iago Aspas, Sergio Llull, Toleti, Florentino Pérez ve Marián Mouriño ile birlikte sahaya indi.

Merhumun ailesi, kulübün farklı branşlarından oyuncuların isimlerini taşıyan formalar takdim etti. Aile üyelerini duygulandıran bu anlamlı jest, akıllardan uzun süre çıkmayacak anlara sahne oldu.

Anma bununla da sınırlı kalmadı. Real Madrid, Madridli futbolcunun siyah bantla çevrelenmiş fotoğrafını Santiago Bernabéu Stadı'nın 9 numaralı kapısında sergiledi.

Bu jest Tenerife'nin de gözünden kaçmadı. Kulüp, X hesabından Real Madrid'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Jesús de Miguel'e yönelik bu anma ve ailesine gösterdiği saygı için Real Madrid'e en içten teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı sunuyoruz."

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Tenerife taraftarları da Kanarya Adaları ekibinin paylaşımına verdikleri tepkilerle kraliyet kulübüne bu girişimi için minnettarlıklarını dile getirdi.

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Böylece Jesús de Miguel, ailesinin ve sevenlerinin hüzün ve saygı dolu duyguları eşliğinde Santiago Bernabéu'da son ve duygusal bir anmayla uğurlandı.

Trajik ayrıntılar

İspanya 2. Lig'deki Tenerife-Andorra maçı, Jesús de Miguel'in rakip takımın kalecisiyle şiddetli bir şekilde çarpışmasının ardından spor camiasını sarsan bir trajediye dönüşmüştü. Olay, 30 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

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Olay, 2 Kasım 2026'da Heliodoro Rodríguez López Stadı'nda oynanan maçın son dakikalarında yaşandı. De Miguel, takımı için atak başlatmak amacıyla uzun bir topun peşine düşmüş, Andorra kalecisi Jesús Owono ise topu uzaklaştırmak için kalesinden epey uzağa çıkmıştı.

Ayağı yüksekte havalanan kaleci, topa birlikte hamle yaptıkları sırada dizini Tenerife forvetinin göğsüne sert bir şekilde çarptı. Bilincini kaybeden futbolcu yere yığılırken, iki takımın oyuncuları arasında panik yaşandı ve sağlık ekibinin bir an önce müdahale etmesi istendi.

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Sağlık ekipleri derhal müdahale ederek futbolcuya 10 dakikadan uzun süre sahada gerekli ilk yardımı uyguladı. Ardından oyuncu, ambulansla acilen Santa Cruz de Tenerife'deki Nuestra Señora de La Candelaria Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tıbbi raporlar, De Miguel'in çarpışmanın ardından kalp ve solunum durması yaşadığını ortaya koydu. Sağlık görevlileri hastaneye nakil sırasında nabzını yeniden sağlamayı başardı. Yoğun bakım ünitesine alınan futbolcu, durumu başlangıçta stabil olmasına rağmen bilinci kapalı şekilde kaldı.

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Tenerife daha sonra futbolcunun nörolojik durumunun 3 Kasım sabahının erken saatlerinde kötüleştiğini açıkladı. Kulüp ardından yayımladığı resmi açıklamayla, hayatını kurtarma çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından oyuncunun saat 08.00'de 30 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı.