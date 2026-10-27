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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

"İnşallah kazanan sen olacaksın": Dembélé, 2027 Ballon d'Or'u kazanması için bir Cezayirli yıldızı aday gösterdi

O. Dembele
I. Maza
Le Havre - Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
1. Lig
Fransa
Cezayir

Fransız yıldızdan Maza'ya büyük destek

2025 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembélé, dün akşam Londra şehrinde düzenlenen 2026 Ballon d'Or töreninde karşılaştıktan sonra Bayer Leverkusen oyuncusu Cezayirli İbrahim Maza'ya büyük bir destek mesajı gönderdi.

Dembélé, 2026 dünyanın en iyi oyuncusu Ballon d'Or yarışında yedinci sırada yer alırken, Maza ise Ballon d'Or ödülleri kapsamındaki en iyi genç oyuncu yarışında dokuzuncu oldu; bu ödülü Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal üst üste üçüncü kez kazandı.

Maza, Instagram hesabı üzerinden Ballon d'Or törenine katılımı sırasında çektirdiği fotoğrafları paylaştı ve tören sırasında Dembélé ile çektirdiği fotoğrafını "En büyük saygı" notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Fransız yıldız da Maza'nın paylaşımına "İnşallah bir sonraki Ballon d'Or'u kazanan sen olacaksın" sözleriyle yorum yaptı.


ديمبلي ومازة


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