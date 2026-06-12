2026 Dünya Kupası, yeşil sahada henüz tam anlamıyla başlamamıştı ki, bu kez futbolun sınırları dışında, özellikle de Meksika başkentindeki ünlü Azteka Stadyumu'nda Meksika ile Güney Afrika maçı öncesinde düzenlenen açılış töreninin ardından, beklenmedik bir tartışmanın merkezinde buldu kendini.

Yaklaşık 20 dakika süren törene, Dünya Kupası tarihindeki büyük etkinliklerle adını sıkça duyurmuş Kolombiyalı yıldız Shakira da katıldı. Shakira, 80 bini aşan seyirci kitlesi önünde bir şarkı performansı sergiledi ve bu sahne, 2010 yılındaki ünlü katılımını akıllara getirdi.

Shakira, törende güneş gözlüğü takmış ve sarı bir takım elbise ile mor etekten oluşan dikkat çekici bir kıyafetle sahneye çıktı. Nijeryalı yıldız Burna Boy ile birlikte yeni turnuvaya özel şarkılardan birini seslendirdi ve tribünlerdeki seyircilerin büyük ilgisini çekti.

Alkışlardan şüpheye

Ancak gösteri biter bitmez, sosyal medya platformlarında alışılmadık bir tartışma dalgası yayıldı. Bazı kullanıcılar Kolombiyalı yıldızın kimliğinden şüphe duyarken, bazıları ise sahneye çıkan kişinin gerçek Shakira olmadığını iddia etti.

Fransız RMC ağının gözlemlerine göre, tartışmalı yorumlar yayıldı; bunlardan bazıları sahnedeki hareketlerdeki farklılığa işaret ederken, diğerleri boy veya genel görünümdeki değişiklikten bahsetti; bazı kullanıcılar ise onu alaycı bir şekilde "orijinal olmayan bir kopya" olarak nitelendirdi.

Tartışmanın kızışmasıyla olay geniş çapta bir analiz konusu haline geldi ve sahneyi yakından gösteren ve onu dünya yıldızının önceki görünümleriyle karşılaştıran video klipler dolaşıma girdi.

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Sosyal medyada "soruşturmalar"

Tartışmanın ortasında, takipçilerden biri, "titiz bir araştırma" olarak nitelendirdiği bir çalışma ile bu spekülasyonlara son vermeye çalıştı ve konserde görünen kişinin gerçekten Shakira olduğu sonucuna vardı.

Analizinde, yıldızın yıllardır alnında bulunan belirgin bir iz gibi ince detaylara dayandı. Ayrıca, yüksek topuklu ayakkabıların görünür boyu etkileyebileceği gibi diğer açıklamaların yanı sıra, zamanla genel görünümdeki değişikliklerle ilgili olasılıklara da değindi.

Ayrıca, izleyicilerin fark ettiği bazı değişikliklerin, sahnede başka birinin bulunmasıyla değil, ışıklandırma tarzı veya çekim açısıyla ilgili olabileceğine de işaret etti.

Konserden önce Shakira, resmi hesapları üzerinden hazırlık provalarından fotoğraflar ve videolar paylaşmıştı. Bu paylaşımlarda da güneş gözlüğü takıyordu, bu da daha sonra ortaya çıkan tartışmaya yeni bir boyut kattı.

Konser bittikten sonra Kolombiyalı yıldız, Instagram'daki "Hikaye" özelliği aracılığıyla Azteca Stadyumu'nun içinden turnenin başlamasını kutlayan bir mesajın yanı sıra, katılan birçok yıldızla birlikte sahne arkası fotoğrafları paylaştı.