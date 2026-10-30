"Uzun zamandır antrenörlük yapıyorum ve bu sürenin büyük bölümünde genç oyuncularla çalıştım" diyen Danks, cuma günü düzenlenen basın toplantısında İngiltere Futbol Federasyonu FA'nın altyapısında uzun yıllar görev yapmasına atıfta bulundu.

Hastalanan Vincent Kompany'nin yerine görev yapan Danks, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lenny'nin şu anda yaşadıkları tamamen normal. Herkes yolun dümdüz ve doğrudan zirveye çıkmasını bekliyor ve umuyor. Ama gerçekte inişli çıkışlı bir yol bu: İyi ve kötü dönemler, performans dalgalanmaları, özgüvenin yüksek olduğu anlar ve düşük olduğu anlar var. Ona inanıyoruz, arkasında duruyoruz ve çok çalışması için onu teşvik ediyoruz."

Geçen sonbahardaki hızlı çıkışından bu yana 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun gelişimi sekteye uğradı. Sezonun ikinci yarısında çeşitli sakatlık sorunları onu yavaşlattı ve sonuçta Dünya Kupası'na da katılamadı. Karl bu sezonun başında beklentilerin altında kaldı ancak son dönemde yeniden yükseliş sinyalleri verdi ve üst üste iki kez ilk 11'de yer aldı.

Uli Hoeneß ve Max Eberl, Lennart Karl'ı eleştirdi

Çarşamba günü 1. FC Magdeburg karşısında alınan 6:1'lik galibiyette Karl, Michael Olise'nin 1:0'lık golünün hazırlığında verdiği harika ara pasıyla ve 4:1'lik goldeki asistiyle parladı. Danks, "Son iki maçta gerçekten olumlu bazı işaretler verdi. Çok çalıştı, takım için savunma görevini çok iyi yerine getirdi ve kalitesini ortaya koyduğu anlar yaşadı" dedi. Karl bu sezon 11 maçta toplam 443 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda bir gol ve iki asist kaydetti.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Son dönemde kulübün bazı üst düzey yöneticileri, özellikle saha dışındaki ve sosyal medyadaki davranışları nedeniyle Karl'ı eleştirmişti. Onursal başkan Uli Hoeneß, Karl ile "ciddi bir görüşme" yapacağını açıklamıştı. Spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ise Magdeburg maçının ardından Karl'ın "bir iki yanlış adımından" söz ederek şöyle dedi: "Lenny bu kötü dönemden çıktığını sahada göstermeli." Karl'ın cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Bundesliga zirve mücadelesinde (18.30) büyük olasılıkla yalnızca sonradan oyuna girmesi bekleniyor.