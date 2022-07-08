Genç yıldız, Camp Nou'da top koşturduğu iki yılın ardından efsanelerin taşıdığı numarayı sırtına geçirdi.

Pedri 2022/23 sezonunda Barcelona'da 8 numaralı formayı giyecek. Genç yıldızı bundan böyle kulübün efsanelerinden Andres Iniesta'yla özdeşleşen formayla izleyeceğiz.

2020'de Las Palmas'tan transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu kulüp başarısız bir dönemden geçmesine rağmen bireysel performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Barcelona'nın orta sahadaki vazgeçilmezlerinden birine dönüşen Pedri, İspanya milli takımında oynuyor.

Barcelona, iki yıldır istikrarlı performansı ve örnek davranışlarıyla takdir toplayan Pedri'yi Iniesta'nın ve daha nice ünlü ismin terlettiği 8 numaralı formayla ödüllendirdi.

Pedri, Barcelona'da hangi numarayı giyiyordu?

2019/20 sezonunu kupasız kapatan ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı dev bir hezimete uğrayan Barcelona'nın o yaz yaptığı transferlerden biri Pedri'ydi. Genç oyuncu kulüpteki ilk sezonunda 16 numaralı formayı taşımıştı.

O tarihte 8 numaralı formanın sahibi, daha sonra Beşiktaş'ta da oynayan Miralem Pjanic'ti. Fakat Pedri kısa sürede Ronald Koeman'ın gözüne girerek ilk 11'e yerleşmiş ve 2021 Kral Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Pjanic, Beşiktaş'a kiralandıktan sonra Pedri 16 numarayı giymeye devam ederken, 8 numara kulübe geri dönen Dani Alves'e verildi. Ancak Brezilyalı oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasıyla Pedri sonunda 8 numaraya kavuştu.

A new era begins. Pedri 8️⃣. pic.twitter.com/omb0yqDiUi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2022

Barcelona'da 8 numarayı kimler giydi?

Katalan ekibinde bu prestijli numarayı taşıyan oyuncular arasında Guillermo Amor, Hristo Stoichkov, Albert Celades, Phillip Cocu gibi isimler yer alıyor. Barcelona'nın başında muazzam başarılara imza atan, şu anda ise Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola da 1993/94 sezonunda 8 numarayı giymişti.

Ancak Barcelona'da 8 numaranın özdeşleştiği tek bir isim var; Andres Iniesta. İspanyol efsane 2007/08 sezonunda sırtına geçirdiği 8 numaralı formayı 2018'de kulüpten ayrılana kadar üstünden çıkarmadı. Iniesta, 2018'den bu yana formasını giydiği Vissel Kobe'de de 8 numarayı giyiyor.

Barcelona yıllarında Avrupa ve dünya futbolunun en korkulan orta saha oyuncularından biri olan Iniesta burada sayısız başarı kazandı. Iniesta, 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya adına 6 numaralı formayla sahaya çıkmış, 8 numarayı ise Barcelona'nın şu andaki teknik direktörü Xavi giymişti.