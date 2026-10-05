Iniesta: Negreira davası Barcelona'ya yüzde 1 bile yardımcı olmadı

Barcelona efsanesi Andrés Iniesta, 2026 Ballon d'Or ödülünün İspanyol bir oyuncuya gitmesini dilediğini belirtti.

Iniesta, AS gazetesi'ne verdiği röportajda şunları söyledi: "Açıkçası, bir İspanyol oyuncu olmasını diliyorum. 2026 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra bu mantıklı olurdu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ballon d'Or'a büyük önem veriyor muydunuz? Genel olarak, sanırım herkes kupalara daha fazla önem veriyordu."

Şunları ekledi: "İnsanların istediği şey ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak; Ballon d'Or da gelirse, gelsin. O, ligin veya Şampiyonlar Ligi'nin yerine konabilecek bir başarı değil."

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Şu ifadeleri kullandı: "Mevcut nesil ile 2010 nesli arasındaki fark mı? Bu oyuncular çok genç. Zorluk, grubu şu an sunduğu şeyi sunmaya devam ettiren zihniyeti sürdürmekte yatıyor. Önümüzdeki dört, altı ya da sekiz yıla bakarsanız, takım elemanlarının çoğu futbol kariyerlerinin zirvesinde olacaklar."

Iniesta şunları vurguladı: "Negreira davasında, hakkında konuşulan hikâyeleri duyunca ne hissediyorsunuz? Futbol açısından tartışma yok. Konuşulanların sonuna henüz ulaşmadık."

Şunu dile getirdi: "Ancak hakkında konuşulan o döneme ait tüm maçları analiz etsek bile, o olası yardımların yüzde 1'ini bile bulamazlar."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ben hiçbir zaman bir yardım aldığımı duymadım, görmedim ve hissetmedim. Her maçta, taraftarlar ve oyuncular karşı tarafın yardım aldığını görür."



