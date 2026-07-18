Iniesta, De La Fuente’nin kararına “şaşırdı”… ve Messi’nin “tuzağı”na karşı uyarıyor

2010 Dünya Kupası finalinin kahramanı Andres Iniesta, Pedri’nin son iki maçta İspanya milli takımının ilk onbirinde yer almamasına büyük şaşkınlığını dile getirerek, “La Roja”yı yarın Pazar akşamı Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finalinde sadece Messi’ye odaklanmamaları konusunda uyardı.

"Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına verdiği röportajda Iniesta, “Pedri’ye olan saygım ve onun bir futbolcu olarak sahip olduğu konumu göz önüne alındığında bu durum beni şaşırttı” dedi ve Barcelona oyuncusunun Belçika ile oynanan çeyrek final ve Fransa ile oynanan yarı final maçlarında yedek kulübesinde kaldığını belirtti.

Şu anda Dubai United kulübünü çalıştıran Iniesta, bu kararı turnuvaların kısa sürmesinden kaynaklandığını belirterek şöyle açıkladı: "Teknik direktörün o anki hisleri, karşılaştığınız rakipler ve takım arkadaşlarınızın seviyesi, hepsi son derece önemli faktörlerdir," diyerek, "Pedri istediği herhangi bir pozisyonda oynayabilir, ancak asıl önemli olan teknik direktörün geniş seçeneklere sahip olmasıdır" diye vurguladı.

Pedri’nin İspanya ve Barcelona’daki performansları arasındaki farka ilişkin olarak İniesta şunları söyledi: “İki takım farklı olduğu için aynı şekilde oynamadıkları açık. Ben de bu yorumları duydum, ama sonuçta gerçek bu.”

Arjantin maçıyla ilgili olarak ise 2010 Güney Afrika Dünya Kupası şampiyonu, İspanya’yı sadece Messi’ye odaklanma tuzağına düşmemesi konusunda uyardı ve şöyle dedi: “İspanya tek bir oyuncuya odaklanmamalı. Leo’yu ne kadar düşünürseniz düşünün, o bir anda size sorun çıkarabilir. İspanya, başardıklarına ve olduğu gibi kalmaya sadık kalmalı.”

Şöyle devam etti: “Bunu başarırlarsa, son derece güçlü bir rakibe karşı olsalar bile, maçı tamamen kontrol eden taraf onlar olacaktır.” İspanya’nın şu anki neslini öven Iniesta, “Bu takımı izlemek için oturuyorum ve onları izlemekten keyif alıyorum. Harika bir yetenekleri var, gerçekten çok özel bir nesil” dedi.

Iniesta, Messi’yi övmekten de geri durmadı ve şöyle dedi: “Leo her şeye muktedir. Dünya Kupası boyunca belirleyici bir rol oynadı ve takım arkadaşları da ona tam destek veriyor. Farkı yaratan, sahada olanlardır ve Messi bu konuda tartışmasız bir numara.”

Iniesta, “Her şey takım çalışmasıyla gerçekleşir, ancak bireysel yetenekler de belirleyici olabilir” diyerek, kritik maçlarda takım ruhu ile bireysel performans arasındaki dengenin önemine dikkat çekti.