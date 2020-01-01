Iniesta: 2009 - 2010 hayatımın en zor dönemiydi

Andres Iniesta, 2010 Dünya Kupası finalinde attığı golü, buhranda olduğu dönemde iyileşmeye başladığı ilk an olarak anıyor.

Andres Iniesta, 2010 Dünya Kupası finalinde 'ya attığı golün depresyondan çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi.

İspanya'nın yetiştirdiği en yetenekli futbolculardan biri olarak kabul edilen Iniesta, 2009 - 2010 yıllarında hem hem de İspanya formasıyla sayısız başarıya imza atsa da o günleri hayatının en zor dönmei olarak anıyor.

2009 yılında forması giyen arkadaşı Dani Jarque'nin henüz 26 yaşında ölmesinin ardından çok zor günler geçiren Iniesta, profesyonel yardım aldığını söyledi.

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Bild am Sonntag'a konuşan Iniesta, "Ne yazık ki üst üste talihsizlikler yaşamıştım. Her ne kadar o dönem sahada başarılı olsam da... Sonra Ağustos 2009'da arkadaşım Dani Jarque öldü. Bu beni öyle zor bir duruma soktu ki profesyonel yardım almak zorunda kaldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Anna'nın ve ailemin desteğini almak çok iyi gelmişti. Sonra Hollanda'ya attığım o gol, benim için iyileşmeye giden yolun başlangıcı oldu." ifadelerini kullandı.

Andres Iniesta, o dönemi artık geride bıraktığını ve o zorluklardan daha güçlü biri olarak çıktığını da sözlerine ekledi.

Barcelona altyapısından yetişen Andres Iniesta, Katalan devinin formasını uzun yıllar terlettikten sonra 2018'de Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu.