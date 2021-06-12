İngiltere'nin tecrübeli ismi Kieran Trippier: "Kimseden korkmuyoruz"

İngiltere Milli Takımı'nın başarılı savunmacısı Kieran Trippier, Euro 2020 için iddialı konuştu.

La Liga’da Atletico Madrid formasıyla şampiyonluk yaşayan Kieran Trippier, milli takımla da kupa kaldırmak istiyor.

Goal’e konuşan Trippier, Avrupa Şampiyonası’ndaki hiçbir rakipten çekinmediklerini açıkladı.

“Kimseden korkmuyoruz. Bireysel olarak ve takım olarak yapabileceklerimizin bilincindeyiz.”

“Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İtalya gibi harika takımlar var. Dolayısıyla zorlu bir turnuva olacak, ama biz sadece kendimize odaklanmalıyız.”

“Hem tecrübeye, hem gençliğe sahibiz. Bunun bizi ileri taşıyacağına inanıyoruz.”

Gençlik aşısı

2008 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkarak son 22 yıldaki en büyük başarısına imza atan İngiltere, aradan geçen üç yılda kadrosuna yeni genç yetenekler ekledi.

Takımın deneyimli ayakları arasında yer alan 30 yaşındaki Trippier’e göre, teknik direktör Gareth Southgate’in elinde gençlik ve tecrübenin heyecan verici bir karışımı var.

“Kulüp seviyesinde çıkışa geçen ve takımlarında ciddi süreler alan çok sayıda genç İngiliz oyuncu var. Mason Mount, Derby’den Chelsea’ye gitti ve oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka, hepsi inanılmaz oyuncular.”

Şampiyonlar Ligi etkisi

Mount ve Foden şimdiden kulüplerinde kritik rollere soyunmaya başladı. Trippier, Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelen ikili için, bu tecrübenin milli takımda çok faydalı olacağına inanıyor.

Trippier, 2019’da Tottenham formasıyla Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

“Şampiyonlar Ligi’nde final tecrübesi yaşamaları çok önemli. Genç yaşlarına rağmen çok olgunlar. Baskıyla başa çıkabileceklerini bu sezon kanıtladılar.”

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