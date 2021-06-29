İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası'nı hatırlatan performansı: Gol yemiyorlar

Almanya'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen İngiltere ilk dört maçında kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İngiltere, Wembley'de Almanya ile karşılaştı. İngiliz ekibi rakibini ikinci yarıda Raheem Sterling ve Harry Kane'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere bu maçla birlikte Euro 2020'deki ilk dört maçında kalesinde gol görmemiş oldu.

D Grubu'nda mücadele eden İngiltere, ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerken ikinci maçında İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. İngiliz Milli Takımı gruptaki son maçında ise Çekya'yı 1-0 mağlup etmişti.

1966'da Dünya Kupası'nı getiren performans

İngiltere bu başarının aynısı 1966'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda da yaşamıştı. Uruguay, Meksika ve Fransa ile aynı grupta yer alan İngiltere, Uruguay ile 0-0 berabere kalırken ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

İngilizler gruptaki son maçta da Fransa'yı 2-0 ile mağlup etmişti.

Çeyrek finalde Arjantin ile eşleşen İngiltere, Tangocuları da 1-0 yenerek ilk dört maçta kalesinde gol görmedi.

Yarı finalde Portekiz ile eşleşen İngiltere rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası'nda yediği ilk golü bu maçın 82. dakikasında penaltıdan Eusebio kaydetti.

Finalde Almanya ile karşılaşan İngiltere normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak ilk ve tek Dünya Kupası'nı kazandı.

Almanya da başarmıştı

İngiltere'nin bu başarısını 2016 yılında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya da yaşamıştı. Euro 2016'da C Grubu'nda mücadele eden Almanlar, Ukrayna'yı 2-0, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederken Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

Son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 ile geçen Almanya, çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'yı ile normal süresi 1-1 biten mücadelenin penaltı atışlarında mağlup etti.