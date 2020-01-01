İngiltere'de yılın teknik direktörü Jürgen Klopp

Jürgen Klopp, Lig Menajerleri Birliği tarafından Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi.

30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna ulaşan Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiltere Menajerler Birliği tarafından Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi.

Kazananların açıklanmasının ardından Alex Ferguson, Sky Sports'a verdiği demeçte, Klopp'a verilen ödülün tamamen hak edilmiş olduğunu ifade ederken, "Takım olarak gösterdiğiniz performans olağanüstüydü. Kişiliğin tüm kulübü etkisi altına aldı. Sabaha karşı 03:30'da şampiyon olduğunuzu söylemek için beni aradığından dolayı seni affediyorum, teşekkür ederim!" şeklinde konuştu.

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Ödülün sahibi olan Jürgen Klopp, bu yıl 'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, kendisinin ve takımının başarısındaki katkılarından dolayı Liverpool taraftarlarına teşekkür etti:

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"Bu yılki Lig Menajerleri Birliği ödülüne layık görüldüğüm ve çok saygı duyduğum bir adamın adını taşıyan Sir Alex Ferguson kupasını aldığım için oldukça mutluyum. Bu ödüle sahip olmak çok özel hissettiriyor çünkü meslektaşlarım tarafından seçiliyor."

16 yıl sonra kazandığı şampiyonlukla Premier Lig'e yükselen Leeds United'da ise teknik direktör Marcelo Bielsa, Championship'te yılın menajeri seçildi.