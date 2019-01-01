İngiltere'de Yılın Futbolcusu ödülü için adaylar belli oldu

Ödülün son kazananı Mohamed Salah, bu sezonki adaylar arasında gösterilmedi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından seçilen yılın futbolcusu için altı kişilik aday listesi açıklandı.

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İngiliz liglerindeki futbolcuların oylarıyla kazananı belirlenen ödül için 'den üç, 'dan iki ve 'den bir isim aday gösterildi.

Aday listesi şu isimlerden oluştu:

Sergio Agüero - Manchester City

- Manchester City Virgil van Dijk - Liverpool

- Liverpool Eden Hazard - Chelsea

- Chelsea Sadio Mane - Liverpool

- Liverpool Bernardo Silva - Manchester City

- Manchester City Raheem Sterling - Manchester City

2017-18 sezonunda bu onura erişen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah bu yılki adaylar arasında gösterilmedi.