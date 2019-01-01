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İngiltere'de Yılın Futbolcusu ödülü için adaylar belli oldu

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Getty Images
Ödülün son kazananı Mohamed Salah, bu sezonki adaylar arasında gösterilmedi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından seçilen yılın futbolcusu için altı kişilik aday listesi açıklandı.

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İngiliz liglerindeki futbolcuların oylarıyla kazananı belirlenen ödül için Manchester City'den üç, Liverpool'dan iki ve Chelsea'den bir isim aday gösterildi.

Aday listesi şu isimlerden oluştu:

  • Sergio Agüero - Manchester City
  • Virgil van Dijk - Liverpool
  • Eden Hazard - Chelsea
  • Sadio Mane - Liverpool
  • Bernardo Silva - Manchester City
  • Raheem Sterling - Manchester City

2017-18 sezonunda bu onura erişen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah bu yılki adaylar arasında gösterilmedi. 

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