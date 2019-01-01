İngiltere'de Yılın Futbolcusu ödülü için adaylar belli oldu
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İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından seçilen yılın futbolcusu için altı kişilik aday listesi açıklandı.
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İngiliz liglerindeki futbolcuların oylarıyla kazananı belirlenen ödül için Manchester City'den üç, Liverpool'dan iki ve Chelsea'den bir isim aday gösterildi.
Aday listesi şu isimlerden oluştu:
- Sergio Agüero - Manchester City
- Virgil van Dijk - Liverpool
- Eden Hazard - Chelsea
- Sadio Mane - Liverpool
- Bernardo Silva - Manchester City
- Raheem Sterling - Manchester City
2017-18 sezonunda bu onura erişen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah bu yılki adaylar arasında gösterilmedi.