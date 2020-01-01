İngiltere'de spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek

İngiltere'de spor organizasyonlarına taraftarın alınması konusunda önceden alınan karar, ülke genelinde yükselen vakalar nedeniyle rafa kalktı.

İngiltere'de 1 Ekim'den itibaren spor organizasyonlarına taraftarın alınması konusunda önceden alınan karar, ülke genelinde yükselen vakalar nedeniyle rafa kalktı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde salgına karşı alınan tedbir seviyesinin "çok yüksek, ani artış" anlamına gelene 4'e çıkarıldığını ve bu kapsamda yeni önlemler alınacağını söyledi.

İngiltere'de 1 Ekim'den itibaren spor organizasyonlarını taraftarın tribünden takip edebilmesine yönelik önceden alınan kararın rafa kalktığını kaydeden Gove, bazı futbol maçlarına bin seyircinin katılmasına olanak veren pilot uygulamanın da iptal edildiğini açıkladı.

Gove, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gün içinde düzenleyeceği toplantıyla salgına karşı alınacak yeni tedbirleri duyuracağını da aktardı.