İngiltere, zayıf San Marino karşısında farka gitti
İngiltere Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ilk maçında San Marino'yu evinde 5-0 mağlup etti.
Zayıf rakibi karşısında farka giden İngilizler, gruba moralli bir şekilde başlamayı başardı.
İngiltere - San Marino maçında golleri kimler attı?
Karşılaşmanın açılış golü 14. dakikada geldi ve James Ward-Prowse, takımını 1-0 öne geçirdi. 21'de Calwert-Lewin farkı ikiye çıkarırken 31'de Raheem Sterling skoru 3-0'a getirdi.
53'te sahneye tekrar Calvert-Lewin sahnedeydi ve farkı dörde çıkardı. 83'te Ollie Watkins, skoru belirledi: 5-0.
İngiltere - San Marino maçının kırılma anı
Maçın 21. dakikasında Lewin'in golüyle fark ikiye çıktı ve zaten oldukça zayıf olan San Marino, Evertonlı golcü tarafından nakavt edildi.
İngiltere - San Marino maçının oyuncusu
Calvert-Lewin, rakip filelere 2 gol kaydederek maçın oyuncusu olmayı hak etti.
İngiltere - San Marino maçının rakamı: 5
İngiltere, grubun ilk maçında 5 golle farka giderek rakibini sahadan sildi.
İki takım kaç puanda?
İngiltere bu galibiyetle puanını 3'e çıkarırken San Marino ise 0 puanda kaldı.
İki takımın sıradaki maçları
İngilizler, 28 Mart'ta Arnavutluk'a konuk olacak. San Marino ise aynı akşam Macaristan'ı ağırlayacak.