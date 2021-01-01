İngiltere, zayıf San Marino karşısında farka gitti

Gareth Southgate'in öğrencileri, San Marino'yu 5 golle geçti.

İngiltere Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ilk maçında San Marino'yu evinde 5-0 mağlup etti.

Zayıf rakibi karşısında farka giden İngilizler, gruba moralli bir şekilde başlamayı başardı.

İngiltere - San Marino maçında golleri kimler attı?

Karşılaşmanın açılış golü 14. dakikada geldi ve James Ward-Prowse, takımını 1-0 öne geçirdi. 21'de Calwert-Lewin farkı ikiye çıkarırken 31'de Raheem Sterling skoru 3-0'a getirdi.

53'te sahneye tekrar Calvert-Lewin sahnedeydi ve farkı dörde çıkardı. 83'te Ollie Watkins, skoru belirledi: 5-0.

İngiltere - San Marino maçının kırılma anı

Maçın 21. dakikasında Lewin'in golüyle fark ikiye çıktı ve zaten oldukça zayıf olan San Marino, Evertonlı golcü tarafından nakavt edildi.

İngiltere - San Marino maçının oyuncusu

Calvert-Lewin, rakip filelere 2 gol kaydederek maçın oyuncusu olmayı hak etti.

İngiltere - San Marino maçının rakamı: 5

İngiltere, grubun ilk maçında 5 golle farka giderek rakibini sahadan sildi.

İki takım kaç puanda?

İngiltere bu galibiyetle puanını 3'e çıkarırken San Marino ise 0 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

İngilizler, 28 Mart'ta Arnavutluk'a konuk olacak. San Marino ise aynı akşam Macaristan'ı ağırlayacak.