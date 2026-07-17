İngiltere’yi mavi formasıyla eledikten sonra… Arjantin, Dünya Kupası finalinde giyeceği formayı belirledi

Arjantin milli takımı, önümüzdeki Pazar günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finali’nde İspanya ile karşılaşacağı maçta giyeceği forma konusunda kararını verdi.

Arjantinli TyC Sports kanalı bugün Cuma günü yaptığı açıklamada, "Albirroja"nın maça, gök mavisi ve beyaz çizgili ana forması ile beyaz şort ve çoraplarla çıkacağını belirtti. Bu, takımın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'yı penaltı atışlarında yenerek şampiyon olduğu sırada giydiği formayla aynıdır.

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Arjantin milli takımı, bu turnuvanın yarı finalinde İngiltere ile oynadığı maçta (2-1) koyu mavi yedek formasıyla sahaya çıkmıştı.

Bu karar, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın Arjantin Futbol Federasyonu’nun bu formayı giyme talebini onaylamasının ardından geldi. İngiltere milli takımı, forma seçimi konusunda öncelik hakkına sahip olması nedeniyle tamamen beyaz formasıyla sahaya çıkarken, mavi forma ise 1986 ve 1998 Dünya Kupaları’nda “Üç Aslanlar”a karşı kazanılan iki ünlü zaferle anıldığı için Arjantin taraftarları nezdinde tarihi bir sembol olarak kabul ediliyor.

Gök mavisi ve beyaz çizgili forma, 1908 yılından bu yana Arjantin milli takımının geleneksel kimliğini temsil etmektedir. O yıl, Arjantin Futbol Federasyonu, ulusal bayrağın renklerinden esinlenerek bu formayı kalıcı olarak benimsemiştir.

Mavi forma ise ilk kez 1911 yılında yedek forma olarak ortaya çıktı ve o zamandan beri milli takımın resmi ikinci seçeneği haline geldi; özellikle İngiltere ile oynanan maçlarda olmak üzere, tarihin en önemli anlarından birçoğuyla ilişkilendirildi.

Siyah şort ise Arjantin milli takımının tarihinde en çok kullanılan renk olarak kabul edilir; takım, 1978 ve 1986 yıllarında Dünya Kupası’nı kazandığında bu şortu giymişti. Beyaz şort ise son yıllarda daha sık görülmeye başladı ve teknik direktör Lionel Scaloni döneminin en önemli başarılarıyla, başta 2022 Dünya Kupası zaferi olmak üzere, 2021 ve 2024 Copa América şampiyonluklarıyla ilişkilendirildi.



