İngiltere yenilgisine rağmen: 3 rakamı, De la Fuente'nin İspanya'daki kariyerinin büyüklüğünü kanıtlıyor

İngiltere dün gece Wanda Metropolitano Stadı'nda, Luis de la Fuente'nin 2022 yılı sonunda İspanya'nın başına geçmesinden bu yana yalnızca iki milli takımın başardığı bir başarıya imza attı.

Reklam

"Mundo Deportivo" gazetesi, 3-2'lik yenilginin İspanya'nın 43 maçlık yenilgisiz serisine son verdiğini ve bu mağlubiyetin teknik direktörün "La Roja"yı çalıştırdığı 55 maçtaki üçüncü yenilgisi olduğunu belirtti.

Bu dönemde İspanya üç kupa kazandı: 2023 UEFA Uluslar Ligi, 2024 Avrupa Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası.

İlk yenilgi ikinci maçlarında geldi. 28 Mart 2023'te Scott McTominay iki gol atarak Avrupa Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki maçta İskoçya'ya Hampden Park'ta 2-0'lık galibiyeti kazandırdı.

Yaklaşık bir yıl sonra, 22 Mart 2024'te Daniel Muñoz'un golü, Londra Olimpiyat Stadı'nda Kolombiya'ya karşı oynanan hazırlık maçını belirledi (0-1).

Reklam Reklam

Londra'daki o geceden bu yana İspanya, resmi ya da hazırlık olsun, 43 maçta yenilmedi. Bu seri boyunca Portekiz, final maçının 2-2 berabere bitmesinin ardından penaltı atışlarıyla 2025 UEFA Uluslar Ligi kupasını onlardan aldı. İstatistiksel olarak o maç, De la Fuente'nin on beraberliği arasında sayılıyor.

Related Topics

Bu, İspanya'nın üçüncü yenilgisiydi ve göreve gelmesinden bu yana kendi sahasındaki ilk yenilgisiydi. İngiltere, Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle üç farka çıktı.

Oyarzabal ve Nico Williams farkı İspanya lehine azalttı, ancak Thomas Tuchel'in takımı direndi ve grup liderliğini kaptı.

Reklam

İspanya Milli Takımı çeyrek finaldeki rakibini önümüzdeki cuma günü öğrenecek ve rövanş maçını deplasmanda oynayacak.

Heyecan dolu bir maç

Reklam

İngiltere Milli Takımı, teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde en iyi maçlarından birini ortaya koydu. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı ve son haftasında, Metropolitano Stadı'nda dünya şampiyonu İspanya karşısında neredeyse tam bir hakimiyet kurdu, ta ki ikinci yarının yaklaşık on beşinci dakikasından sonra işler tersine dönene kadar.

İngiltere Milli Takımı ikinci yarıya, kaptanları Harry Kane'in Pau Cubarsí'nin ceza sahası içinde yaptığı faulün ardından 45. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde girdi, ancak İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente karşılaşmanın ikinci yarısının başında üç değişikliği birden yapmaya karar verdi.

Reklam

Pau Cubarsí, Fabián Ruiz ve Mikel Merino sahadan çıktı, yerlerine Dean Huijsen, Pedri ve Fermín López girdi. İspanyol teknik direktör, bu değişikliklerle orta sahadaki kontrolü yeniden ele geçirmeyi ve ilk yarıda İngiltere baskısı karşısında zorlanan takımının performansını iyileştirmeyi amaçlıyordu.

Ancak değişiklikler ev sahibine istenen huzuru vermedi; İngiltere ikinci yarının ilk dakikalarından itibaren şiddetli bir baskıyla onları gafil avladı ve kendi golünü korumak için geri çekilmek yerine ileriye doğru çıkmaya devam ederek yalnızca dört dakika içinde skoru ikiye katlamayı başardı.

Reklam

İkinci gol 53. dakikada geldi; Declan Rice'ın kullandığı isabetli bir kornerde, ceza sahası içinde markajsız yükselen Ezri Konsa topu kafayla ağlara göndererek İngiltere'nin öne geçişini İspanya'nın hesaplarını bozan ikinci golle pekiştirdi.

İngilizler rakibine nefes alma fırsatı vermedi; savunma arkasındaki boşlukları değerlendirdikleri hızlı bir kontratakta yeniden ev sahibinin kalesini tehdit ettiler. Bu atakta top Jude Bellingham'a ulaştı, o da akıllıca bir pasla ileri çıkan Ben White'a aktardı ve son oyuncu topu 57. dakikada ağlara göndererek İngiltere'nin üçüncü golünü kaydetti.

Reklam

Maç tam bir İngiliz hakimiyetine doğru giderken, Konsa'nın golünden sadece 10 dakika sonra, 63. dakikada heyecan yeniden döndü; Jarell Quansah topu ağır bir şekilde paslamaya çalışırken Lamine Yamal topu kaptı ve ceza sahası içine daldı, ardından Elliot Anderson tarafından düşürüldü. Hakem, İspanya Milli Takımı lehine penaltı verdi ve Manchester City oyuncusunu oyundan attı.

Penaltıyı 65. dakikada Mikel Oyarzabal kullandı ve topu ağlara göndererek farkı iki gole indirdi ve kendi sahasında, kendi taraftarları arasında geçen bu ateşli karşılaşmada İspanya Milli Takımı'na yeniden umut verdi.

Reklam

Böylece ikinci yarının on dakikası, karşılaşmanın heyecan dolu bir bölümüne dönüştü; İngiltere 53 ve 57. dakikalarda art arda iki gol kaydettikten sonra, 63. dakikada Anderson'ın atılmasının ardından İspanya, Oyarzabal'ın penaltı golüyle karşılık verdi ve geri kalan dakikalar ev sahibinin skoru geri döndürme çabaları arasında alevlendi.

Heyecan burada da son bulmadı; İspanya'nın beşinci yedek oyuncusu Nico Williams, Yamal'a ulaşan ve onun tek dokunuşla Athletic Bilbao'nun yıldızına aktardığı hızlı bir atağın ardından 75. dakikada Matador'un ikinci golünü kaydederek farkı tek gole indirdi.