İngiltere yenilgisi zafere dönüştü: İspanya soyunma odasında neler yaşandı?

İngiltere karşısında alınan yenilgi, İspanya Milli Takımı için yalnızca tarihi bir yenilmezlik serisinin sonu olmadı; aynı zamanda takımın karakterinin ve şoklarla başa çıkabilme gücünün gerçek bir sınavına dönüştü. "La Roja"nın teknik direktörü Luis de la Fuente ise bu sınava, suçlama yapmaktan ya da hayal kırıklığını dile getirmekten tamamen farklı bir şekilde yaklaşmaya karar verdi.

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De la Fuente, Metropolitano Stadı'nda İngiltere Milli Takımı'na karşı alınan yenilginin ardından soyunma odasına hüznün hakim olmasına izin vermek yerine bu mağlubiyeti yeni bir başlangıç noktasına dönüştürmeyi seçti. Bunun için büyük bir iyimserlik taşıyan ve oyuncuların son yıllarda elde ettiği başarıları hatırlatan bir konuşma yaptı.

Maçın ardından İspanya Milli Takımı'nın soyunma odasında yaşananların ayrıntılarını aktaran İspanyol "Sport" gazetesi, teknik direktörün art arda 43 maç süren yenilmezlik serisinin sona ermesinin ardından hüzne teslim olmak istemediğini, aksine oyuncularına yeniden güven aşılamaya ve başardıklarının değerini hatırlatmaya çalıştığını vurguladı.

Kucaklama ve özel mesaj: De la Fuente nasıl davrandı?

Sport'un aktardığına göre De la Fuente, soyunma odası tünelinde oyuncularını tek tek kucakladı, ardından odada onlara net bir mesaj içeren doğrudan sözlerle seslendi: "Üzülmeyin."

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İspanyol teknik adam, yenilginin oyuncuları üzerinde ağır bir etki bıraktığının farkındaydı. Özellikle uzun süredir galibiyetlere alışmış ve yenilgiden uzak kalmış bu grup, İspanya formasıyla çıktığı uluslararası maçlardan hayal kırıklığıyla ayrılmaya alışık değildi.

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Bu nedenle De la Fuente, oyuncularından yalnızca sonucu geride bırakmalarını istemekle yetinmedi; ulaşılması hiç de kolay olmayan olağanüstü bir sicile dayanarak onlara gerçekte neler başardıklarını hatırlattı.

Oyuncularına "Başardığınız şey tarihi. Bakalım bunu bir kez daha tekrarlayabilecek miyiz" diyen De la Fuente, bu sözlerle milli takımın yenilgisiz geçirdiği 43 maçlık rekor seriye gönderme yaptı. Ardından kazandıkları büyük kupaları hatırlatarak şunları ekledi: "Uluslar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandınız."

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Lamine Yamal: Böyle bir yeteneğe sahip olmak bir ayrıcalık

De la Fuente, İspanya Milli Takımı'nın sahip olduğu oyunculardan duyduğu gururu dile getirerek Lamine Yamal'ın varlığının takım için büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

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Teknik direktör, "Lamine Yamal'a ve diğer oyunculara sahip olmak bir ayrıcalık" diyerek oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti ve onlara yalnızca minnettarlığını göstermekle yetindi.

Yenilgi İspanya Milli Takımı için ağır oldu ancak De la Fuente, oyuncuların kulüplerine dönmeden önce kamptan psikolojik olarak sarsılmış şekilde ayrılmaması için bu duruma olumlu yaklaştı.

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Aralıksız maç temposu nedeniyle kamp kolay geçmedi. Oyuncular, Şampiyonlar Ligi ile kendisi de kıyasıya bir yarışa sahne olan İspanya'daki yerel organizasyonlar arasında sıkışan yoğun fikstürden etkilendi.

İspanya Milli Takımı Çekya'yı mağlup etti ancak fiziksel olarak en iyi halinde değildi; aynı tablo Metropolitano Stadı'nda İngiltere karşısında da tekrarlandı.

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Öte yandan yenilmezlik serisinin sona ermesiyle İspanya Milli Takımı rekorunu koruma yükünden de kurtuldu. Artık bu olağanüstü sicili savunmaya devam etmek zorunda olmayan takım, önümüzdeki maçlarda daha özgür oynayabilir.

Yine de İspanya Milli Takımı Dünya Kupası unvanını elinde tutmaya devam edecek ve önümüzdeki mart ayından itibaren yeniden galibiyetlere dönmek için büyük bir motivasyona sahip olacak.

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Bu oyuncu grubu yeterli bir özgüvene sahip ve bunu UEFA Uluslar Ligi çeyrek final karşılaşmalarında kanıtlayabilir.

Milli takımın bazı oyuncuları, önlerindeki mücadelenin kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Oyuncular, 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamadan önce 2023'te Hollanda'da kazandıkları kupayı yeniden almayı umuyor.