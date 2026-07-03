İngiltere'ye dikkat çekici bir tavsiye geldi: 'Meksika'ya karşı Viagra kullanın'

İngiliz milli takımı, İngiliz medyadan dikkat çekici bir tavsiye alıyor. Oyuncuların Meksika ile oynayacakları maç sırasında Viagra kullanmaları gerektiği söyleniyor.

Sekizinci finalde İngiltere, deniz seviyesinden yaklaşık 2.200 metre yükseklikte bulunan Aztek Stadyumu'nda ev sahibi Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Oyuncular, bu tür yüksekliklere alışkın olmadıkları için daha çabuk rahatsızlık hissedebilirler. İngiliz medyası, oyuncu kadrosuna bu ilacı kullanmalarını tavsiye etti.

Viagra, Dünya Anti-Doping Ajansı’nın (WADA) doping listesinde yer almadığından kullanılmasına izin veriliyor. Araştırmalara göre, bu ilacın performans üzerinde herhangi bir olumlu etkisi bulunmuyor.

Viagra, her ne kadar ereksiyon bozukluğuna karşı bir ilaç olarak bilinse de, aslında yüksek tansiyonu tedavi etmek amacıyla geliştirilmiştir. Yüksek irtifalarda hava seyrek olduğundan oksijen seviyesi daha düşüktür.





Bu ilaç sayesinde akciğerlerdeki kan damarları genişler ve bu sayede yorgunluk ve baş dönmesi gibi şikayetler azaltılabilir.

2010 Dünya Kupası sırasında, İngiltere’nin rakım farklarına karşı Viagra kullanmak istediği öne sürülmüştü. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bunu yalanladı; oysa İngiltere’nin maçlarını oynadığı Rustenburg şehri, yaklaşık 1.200 metre ile nispeten alçak bir rakımda bulunuyordu.