İngiltere'nin Ukrayna ile oynayacağı kritik Kadınlar Dünya Kupası play-off eşleşmesi öncesindeki hazırlıkları, iki önemli oyuncusunun kadrodan çekilmesiyle sekteye uğradı. Lauren Hemp ve Jess Carter iki maçta da forma giyemeyecek. Sarina Wiegman, savunma ve hücum seçeneklerinde son anda değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Reklam

Sakatlık ve kişisel nedenler iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı

Hemp ve Carter'ın kamptan ayrıldığının doğrulanmasının ardından İngiltere, yaklaşan maçlarına en istikrarlı oyuncularından ikisi olmadan çıkacak. Manchester City'nin kanat oyuncusu Hemp, Futbol Federasyonu'nun kulüp maçında yaşandığını belirttiği 'hafif bir sakatlık' ile mücadele ederken Carter ailevi nedenlerle kadrodan çekildi.

İki oyuncunun yokluğu, Leicester'da Yunanistan'ı 5-0 yendikleri son maçta kilit rol oynamış olmaları nedeniyle teknik direktör Wiegman için özellikle can sıkıcı.

Wiegman'ın sakatlık listesi uzuyor

Wiegman, savunma seçeneklerini artırmak için 19 kez milli formayı giyen Arsenal oyuncusu Lotte Wubben-Moy'u kadroya çağırdı. Savunmacı, 2022 ve 2025'te Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İngiltere kadrolarında da yer almış, ancak iki turnuvada da forma giymemişti.

Hemp ve Carter'ın kadrodan çekilmesi, İngiltere teknik heyetinin zaten uzun olan sakatlık listesine yenilerini ekledi. Wiegman, Ukrayna ile oynanacak iki maçta Alex Greenwood, Lauren James, Niamh Charles, Lucia Kendall ve Anna Moorhouse'dan da yararlanamayacak.

Reklam Reklam

Yeni isimler ve ilk milli maç ihtimali

Birçok tecrübeli oyuncunun forma giyemeyecek olması, ilk kez A milli formayı giymeyi umarak kadroya çağrılan genç oyuncular Isobel Goodwin ve Katie Cox'a kendilerini gösterme fırsatı sundu.

Related Topics

Gelecek maçlar UKR World Cup Qualification UEFA 12:00 ENG

Aksiliklere rağmen, diğer tecrübeli yıldızların durumu kampta iyimserliğe de yer bırakıyor. Kadroya dönen Lucy Bronze, tarihi bir dönüm noktasının eşiğinde. Chelsea'li savunmacı, Ukrayna ile oynanacak iki maçta da forma giyerse 150. milli maçına çıkacak. Bu başarı, onun uzun soluklu kariyerinin ve futbol tarihinin en iyi beklerinden biri olarak konumunun bir göstergesi olacak.

Ukrayna play-off eşleşmesinin tarihleri

İngiltere, play-off eşleşmesinin 1 Aralık Salı günü Murcia'daki Pinatar Arena'da oynanacak ilk maçına hazırlanıyor. Rövanş ise 5 Aralık Cumartesi günü Wembley'de oynanacak.

Reklam

İngiltere, katıldığı son üç Kadınlar Dünya Kupası'nın tamamında yarı finale yükseldi . Kanada'daki 2015 turnuvasını üçüncü, 2019'da Fransa'da düzenlenen turnuvayı ise dördüncü sırada tamamladı. İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki 2023 turnuvasında bir adım daha ileri giderek finale çıktı ve ikinci oldu.