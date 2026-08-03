İngiltere Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" başkanlığına yeniden seçilmesi için verdiği desteği geri çektiğini bildirmek üzere Gianni Infantino'ya resmi bir mektup göndermeye karar verdi.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, bu karar, İngiltere Federasyonu'nun cumartesi günü yayımladığı ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA"nın tutumunu desteklediği bir açıklamanın ardından geldi. UEFA, Infantino'nun FIFA'ya ait ticari faaliyetler ve etkinliklerin yüzde 21'lik bir hissesini, Joshua Kushner'in sahibi olduğu bir yatırım fonuna 4,2 milyar dolar (3,1 milyar sterlin) karşılığında satma girişiminin ardından, onun liderliğine olan güvenini yitirdiğini kabul etmişti.

İngiltere Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "FIFA'nın liderliğinin ve yönetiminin kapsamlı ve güçlü bir şekilde gözden geçirilmesinin zamanı gelmiştir; bu, küresel oyunun şeffaf biçimde ve 211 üye federasyonun tamamının çıkarına yönetilmesini, oyunun uzun vadeli yönetiminin hedeflerin merkezine yerleştirilmesini sağlamak içindir."

Infantino, geçtiğimiz cuma günü, aralarında AP'ye "Bu, tek bir kişinin projesidir" açıklamasını yapan FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour'un da bulunduğu, futbol camiasından gelen geniş çaplı muhalefetin ardından "FIFA Forward Enterprises" projesine ilişkin önerisinden dramatik biçimde geri adım atmıştı.

"FIFA Forward Enterprise" projesine ilişkin planların iptaline rağmen Infantino artan bir baskıyla karşı karşıya. Zira Galler Futbol Federasyonu, pazartesi günü, kendisinin gelecek yıl yeniden seçilmesine verdiği desteği resmen geri çeken, FIFA'nın 211 üye federasyonu arasındaki ilk federasyonlardan biri oldu.

Sırbistan Futbol Federasyonu da pazartesi günü Infantino'ya verdiği desteği geri çektiğini teyit ederek resmi açıklamasında şunları belirtti: "Sayın Infantino'ya bu yılın 25 Mayıs'ında yazılı destek sunduğumuzu hatırlatmak isteriz. Ancak son dönemde FIFA'nın ve başkanının itibarına ağır zarar veren olayları dikkatle inceledikten sonra, bu tek mantıklı ve makul adımdır."

Infantino'nun doğduğu ülkeyi temsil eden İsviçre Futbol Federasyonu ise şu açıklamayı yaptı: "Destek mektubunu, Dünya Kupası sırasında geniş çapta tartışılan ve bizim de kaygı verici bulduğumuz olaylardan önce yazdık. Bunun sonucunda, şu anda hem iç düzeyde hem de dış düzeyde diğer federasyonlarla ek görüşmeler yürütülmektedir."

İsviçre Federasyonu şunları ekledi: "Doğal olarak, geçen haftaki olaylar bu görüşmeler sırasında dikkate alınmaktadır. Ayrıca, FIFA başkanı ile bir kez daha kişisel bir görüş alışverişi yapmayı hedefliyoruz ve 18 Mart 2027'de yapılması planlanan seçimlere kadar FIFA'yı çevreleyen gelişmeleri incelemeye devam edeceğiz."

Spor çevreleri, daha önce planların iptal edilmemesi durumunda üyelerinin Dünya Kupası'nı boykot edeceğini taahhüt eden Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA" ile koordineli olarak, diğer Avrupa futbol federasyonlarının da Galler ve İngiltere federasyonlarının izinden gitmesini bekliyor.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", iptal edilen "FIFA Forward Enterprise" projesi önerisi nedeniyle FIFA'ya karşı dava açmakla tehdit etti.

UEFA adına çalışan bir hukuk firması, 31 Temmuz'da FIFA'ya ve Amerikan Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner'e ayrı ayrı mektuplar göndererek bu planlarla ilgili hiçbir belgenin imha edilmemesini talep etmişti.

"The Athletic" geçen hafta, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF" üyelerinin büyük çoğunluğunun Infantino'ya olan güvenini yitirmekte olduğunu ya da halihazırda yitirdiğini ortaya koymuştu.

Infantino, geçtiğimiz nisan ayında FIFA'nın yıllık genel kurulunda, örgütün başkanı olarak son dönemi olacak görev için adaylığını açıklama niyetinde olduğunu duyurmuştu.

"FIFA Forward Enterprise" projesi krizi ortaya çıkmadan önce, dünya futbolu üzerindeki hakimiyeti öyle güçlüydü ki, Infantino "Instagram" hesabından 2027'de yeniden seçilmesi için 211 üye federasyondan 200'den fazlasının destek taahhüdü aldığını paylaşmıştı.

Beklentiler, 56 yaşındaki yöneticinin, tıpkı 2019 ve 2023 yıllarında olduğu gibi, 2027-2031 dönemi için hiçbir rakip olmadan yarışacağı yönündeydi.

Bununla birlikte, CONCACAF Başkanı ve mevcut FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, başkanlık için Infantino'ya karşı yarışmayı ciddi biçimde değerlendiriyor.

Mart ayındaki seçimlere katılım için aday gösterme başvurularının önümüzdeki 18 Kasım itibarıyla kapatılması gerektiğini de belirtmek gerekir.