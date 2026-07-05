İngiltere ve Meksika’nın resmi kadroları… Tuchel tüm hücum silahlarını sahaya sürerken, Aguirre ateşli üçlüyle meydan okuyor

Dünya çapındaki futbolseverlerin gözleri, Meksika’nın başkenti Mexico City’deki tarihi Azteca Stadyumu’na çevrilmiş durumda. Pazartesi sabahı erken saatlerde, 2026 Dünya Kupası’nın en çekişmeli 16’lı tur maçlarından biri burada oynanacak; İngiltere milli takımı, “ "Hata Yapma Lüksü Yok" sloganı altında her iki taraf da çeyrek finale yükselme biletini kaparak dünya şampiyonluğu yarışındaki hayallerini sürdürmeye çalışacak.

İngiltere ve Meksika milli takımları, Dünya Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak bu merakla beklenen karşılaşma için resmi kadrolarını açıkladı. Her iki takım da turnuvadaki yolculuğuna devam etmek için büyük bir hırsla maça çıkarken, herhangi bir aksilik, yolculuğun sonu ve turnuvadan elenme anlamına geliyor.

Meksika’nın İngiltere Karşısındaki Resmi Kadrosu

Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, 4-3-3 dizilişini tercih etti ve kadro şu şekilde belirlendi:

- Kaleci: Raúl Rangel.

- Defans: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo.

- Orta saha: Luis Romo, Eric Lira, Gilberto Mora.

- Forvet: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quionnes.

İngiltere'nin Meksika Karşısındaki Resmi Kadrosu

Diğer tarafta ise İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, forvet Harry Kane'i lider olarak belirlediği, hücum ağırlıklı bir 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Kadro şu şekildeydi:

- Kaleci: Jordan Pickford.

- Defans: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Mark Guihi, Miles Lewis Skilley.

- Orta saha: Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham.

- Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

Her iki milli takımın taraftarları, İngiliz futbolunun en önde gelen yıldızlarından oluşan Tuchel'in takımının, ev sahibi olmanın ve seyirci desteğinin avantajını kullanarak büyük bir sürpriz yaratıp 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Meksika milli takımıyla vereceği çekişmeli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.