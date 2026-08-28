İngiltere ve Almanya'dan gelen tekliflere rağmen: Barcelonalı oyuncu ayrılık için sürpriz bir rota seçti

Barcelona, transfer sezonunun son günlerinde ayrılık dosyalarından birini kapatmaya yaklaştı. Akademisinin ürünü Toni Fernández, İtalya Serie A'ya yeni yükselen Venezia'ya transfer olmayı seçti. Bu adım, birçok Avrupa kulübünden teklif alan oyuncunun Katalan kulübünden ayrılmasının önünü açıyor.

İspanyol "Sport" ve "Mundo Deportivo" gazetelerinin aktardığına göre, Toni'nin Venezia'ya transferinin tamamlanması için yalnızca bazı son detaylar kaldı. Oyuncu, İngiltere Premier Lig ve Almanya Ligi'ndeki kulüplerden teklifler almış, ancak sonunda yeni deneyimini İtalya'da yaşamaya karar vermişti.

Barcelona ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Toni, geçen sezonu Barcelona Atlètic'in öne çıkan isimleri arasında geçirmiş, ardından A takımla hazırlık dönemine katılmıştı. Ancak Hansi Flick'in planlarında kendine yer bulamayınca, daha üst bir seviyede oynama fırsatı sunacak bir proje arayışıyla yaz boyunca kendisine sunulan teklifleri değerlendirmeye başladı.

Oyuncunun kolayca uyum sağlayabileceği bir ortama geçme isteği, Venezia'yı tercih etmesinde önemli bir rol oynadı; İtalyan projesini İngiltere ve Almanya'dan gelen tekliflerden daha cazip buldu. Bu sırada Aston Villa ve Leeds de hizmetlerini almakla ilgilenen kulüpler arasındaydı.

Bu, Toni'nin büyük kulüplerin ilgisini çektiği ilk sefer değildi. Nitekim Juventus geçmiş dönemlerde onu uzun vadeli bir projeyle ikna etmeye çalışmış, Sergio Ramos'un Sevilla'yı hedefleyen projesi de onun adını A takıma çıkarılması muhtemel oyuncular listesine dahil etmişti. Ancak oyuncu o dönemde Barcelona'da kalmayı seçmişti.

Gil yol ayrımında

Aynı zamanda Gil de Barcelona içinde benzer bir durumla karşı karşıya. Flick'in orta sahada elindeki seçeneklerin bolluğu nedeniyle A takıma ulaşmanın zorluğu göz önüne alındığında, Barcelona Atlètic artık onun hedeflerinin altında kalıyor.

Barcelona, oyuncuyla sözleşme uzatımı konusunda sözlü bir anlaşmaya varmıştı; ancak müzakereler anlaşma tamamlanmadan tıkandı. Böylece Gil'in geleceği, hem yerel kulüplerin hem de İspanya dışındaki kulüplerin ilgisi ortasında, çeşitli olasılıklara açık hale geldi.

Oyuncu ve menajeri nihai kararlarını henüz vermiş değil. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon euro olsa da, Barcelona özellikle oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılında sona ermesinin yaklaşmasıyla birlikte, fiilen elde edilebilecek meblağın daha düşük olacağının farkında.