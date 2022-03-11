İngiltere Teknoloji Bakanı'ndan Chelsea taraftarına uyarı: "Abramovich'i desteklemeyi bırakın"

Chelsea taraftarları, Norwich karşısında 3-1'lik galibiyet sırasında Roman Abramovich'e desteklerini bir kez daha gösterdi. Teknoloji bakanı Chris Philp, taraftarları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “barbarca eylemleri” göz önüne alındığında eylemlerini yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Birleşik Krallık hükümeti, Doğu Avrupa'da Ukrayna'yı işgal eden ve geniş çapta kınama oluşturan bir rejimle bağları bulunanlara karşı kararlı adımlar atıyor.

Abramovich'in getirilen kısıtlamalar nedeniyle İngiliz işletmelerinden herhangi bir para kazanması engelleniyor. Ancak Abramovich ile kulüplerinin 21 kupa kazandığını gören taraftarlar, Rus milyarderin davasını desteklemeye devam ediyor.

Chelsea taraftarları, 55 yaşındaki Putin ile bağlantılı olmasına ve bir alıcı bulmaya çalışmasına rağmen, Premier Lig maçlarından önce Abramovich'in adını zikretmeye başladı ve bu tür eylemlerde bulunanlardan davranışlarını yeniden değerlendirmeleri isteniyor.

Ne söylendi?

Bakan Philip, BBC Radio Four Today Programına şunları söyledi: “Ben kendim bir futbol hayranıyım, Güney Londra'da bir Crystal Palace taraftarıyım. Bu yüzden taraftarların futbol kulüplerine neden bu kadar bağlı olduklarını anlıyorum.

“Ancak Roman Abramovich, Vladimir Putin ve Putin rejimiyle çok yakın bağları olan biri.

"Chelsea taraftarlarına saygıyla söylüyorum. Kulüp için çok şey yaptığını biliyorum, ancak Ukrayna'daki insani durum ve Rus rejiminin sivillere yaptıkları (doğum hastanelerini bombalamak ve insani yardım koridorlarından kaçan sivilleri vurmak) bu futboldan daha önemli.

Ben de bunu bir futbol taraftarı olarak söylüyorum ve onlardan bunu akıllarında tutmalarını rica ediyorum."

Chelsea'nin maç biletleri satamaması, kulüp mağazasını kapatması ve forma sponsorları Three ile anlaşmasını kaybetmesine neden olan durumu da değerlendirdi.

"Chelsea taraftarlarının neden ona karşı biraz sevgi beslediğini anlıyorum. İlişkili olduğu rejim, futboldan daha önemli olan vahşet işliyor.

"Bu yüzden tekrar bu besteyi yapmadan önce çok dikkatli düşünmelerini istiyorum çünkü Abramovich'in desteklediği Putin rejiminin barbarca eylemleri futboldan çok daha önemli."

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