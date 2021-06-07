İngiltere teknik direktörü Southgate ırkçılık protestosunda kararlı

İngiltere milli takımının Romanya maçı öncesinde diz çökerek gerçekleştirdiği protesto, tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklandı.

Euro 2020 hazırlıklarına devam eden İngiltere, Pazar günü Romanya ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. İngiliz oyuncular ve teknik ekip, ırkçılık sorununa dikkat çekmek adına maçın ilk düdüğünden önce diz çökerek bir protesto gerçekleştirdi.

Bu sırada tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri duyulurken, seyircilerin büyük bölümü alkışlarla protestoya destek verdi.

Teknik direktör Gareth Southgate tribünlerden tepki almayı beklediklerini, ama ırkçılık protestosunu sürdürmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Maçın ardından basına konuşan Southgate, oyuncularına verdiği desteği yineledi.

“Ne yazık ki bunun olmasını bekliyordum. Takım olarak bu durumu kabullendik. İnandıklarımızdan ve yaptıklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Oyuncularıma ve ekibime destek vermeyi kesmeyeceğim.”

İngiltere milli takımı Çarşamba günü Avusturya ile oynadığı maçta da aynı protestoyu yapmış, bazı seyircilerden gelen tepki ise gündem olmuştu.

Rashford’ın kaptanlık sevinci

Basın toplantısında diğer konulara da değinen Southgate, Marcus Rashford’ın kaptanlığına getirilmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Rashford milli takım tecrübesi en fazla olan oyuncumuz, doğru kararın bu olacağını düşündük.”

“Bu sabah haberi aldığında çok mutlu oldu.”

Kane riske edilmedi

Romanya karşısında Harry Kane’i riske etmeyen Southgate, hücum hattında Dominic Calvert-Lewin ve Sancho ile birlikte Rashford’a görev verdi.

Manchester United’ın yıldızı Rashford, 68. dakikada penaltıdan galibiyet golünü kaydetti.

Kusursuz prova

Avusturya ve Romanya’ya karşı oynadığı iki hazırlık maçını da tek golle kazanan İngiltere, Euro 2020’de açılışı Hırvatistan karşısında yapacak.

İngiltere’nin D Grubu’ndaki diğer rakipleri ise İskoçya ve Çek Cumhuriyeti.

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