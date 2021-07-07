İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate: “Sandığımız kadar başarılı bir tarihimiz yok”

Takımını Euro 2020'de yarı finale taşıyan Gareth Southgate, İngiltere’nin büyük turnuva geçmişinin abartıldığını düşünüyor.

Southgate yönetiminde uluslararası arenada yükselişe geçen İngiltere, A milli takım seviyesinde katıldığı son üç turnuvada da yarı final görmeyi başardı.

2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a uzatmalar sonunda elenen İngilizler, 2019’da ise UEFA Uluslar Ligi’nde son dörde kaldı. Bu kez de Hollanda’ya uzatmada gelen iki golle boyun eğen İngiltere final hasretini yine gideremedi.

1966’daki Dünya Kupası zaferinden bu yana büyük turnuvalarda final göremeyen İngiltere, Euro 2020’de Danimarka engelini aşarak tarih yazmak istiyor.

Ancak teknik direktör Gareth Southgate maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında temkinli konuşmayı tercih etti.

“Wembley harika bir stat, ama Danimarka’nın buradaki atmosferden çekineceğini sanmıyorum. Tecrübeli oyunculara sahipler. İstedikleri oyunu oynamalarına engel olmalıyız.”

“Sandığımız kadar başarılı bir futbol tarihimiz yok. Avrupa Şampiyonası’nda hiç final oynamadık,bu bir ilk olabilir, hepimiz için heyecan verici bir durum.”

Danimarka'nın şampiyonluğunu hatırlattı

“Danimarka bu kupayı daha önce kazandı ve turnuvada bizden daha iyi bir geçmişe sahip. Sanırım İngiltere’deki insanlar bunu bazen unutuyor.”

Euro 1992'ye Yugoslavya'nın turnuvadan çekilmesiyle son anda katılan Danimarka, finalde Almanya'yı yenerek sürpriz bir şekilde şampiyonluğa ulaşmıştı.

İngiltere iki maçtır kazanamıyor

Geçen yıl Uluslar Ligi’nde Danimarka ile iki kez karşılaşan İngiltere, Kopenhag’daki maçtan golsüz beraberlikle dönerken, Wembley’deki mücadeleyi 1-0 kaybetmişti.

“Sonbahar bizim için zor geçti. O dönemde artan eleştiri dozu, Avrupa Şampiyonası’ndaki son maçımıza kadar hiç düşmedi. Bize olan bakış açısını değiştirmeyi başardık. İyi bir öğrenme süreciydi.”

“Kendimizi kanıtladık ve inancımız arttı. Büyük maçları kazanmalı ve bunu istikrarlı bir şekilde yapmalısınız. Hedef bu olmalı.”

Daha fazlası için:

Levent Özçelik, Chiesa ile Inzaghi'yi karıştırdı

Fenerbahçe, Vrsaljko’yu transfer etmek istiyor

Gareth Bale kulüp kariyerini noktalıyor