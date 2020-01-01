İngiltere stadyum kapılarını Ekim'de açmaya hazırlanıyor
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LINDSEY PARNABY/AFP/Getty Images
İngiltere'de 'normal hayat'a dönme çalışmaları başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çalışmalar arasında taraftarların stadyuma dönüşünün de olduğunu açıkladı.
Boris Johnsson yaptığı açıklamada, "Ekim ayında yeterli güvenlik tedbirleri alınması halinde futbol taraftarlarını stadyumlara almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
%40 kapasite ile açılması planlanan stadyumlarda, taraftarların çapraz oturma düzeninde yer alması ve mücadeleyi maskeyle seyretmesi düşünülüyor.
Taraftarların stadyuma geliş gelişleri konusunda endişeler olsa da statlara geri dönüş, düşük gelirli ligler için hayati bir önem taşıyor.