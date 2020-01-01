İngiltere stadyum kapılarını Ekim'de açmaya hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyircili futbol maçlarını Ekim'de başlatabileceklerini açıkladı.

İngiltere'de 'normal hayat'a dönme çalışmaları başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çalışmalar arasında taraftarların stadyuma dönüşünün de olduğunu açıkladı.

Boris Johnsson yaptığı açıklamada, "Ekim ayında yeterli güvenlik tedbirleri alınması halinde futbol taraftarlarını stadyumlara almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

%40 kapasite ile açılması planlanan stadyumlarda, taraftarların çapraz oturma düzeninde yer alması ve mücadeleyi maskeyle seyretmesi düşünülüyor.

Daha fazla takım

Taraftarların stadyuma geliş gelişleri konusunda endişeler olsa da statlara geri dönüş, düşük gelirli ligler için hayati bir önem taşıyor.