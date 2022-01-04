Liverpool ile Arsenal arasında oynanacak olan perşembe günkü İngiltere Lig Kupası yarı final maçı öncesinde, Liverpool'da Covid-19'a yakalananların sayısının arttığı açıklandı.

Son günlerde Covid-19’un yeni türü Omicron nedeniyle pandeminin izleri daha fazla hissedilmeye başlandı.

Özellikle futbol dünyasını etkileyen hastalık, şimdiden birçok kulüp yetkilisinin takımlarından uzak kalmasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Chelsea karşılaşması öncesinde, Liverpool’un Alman menajeri Jürgen Klopp’un Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Chelsea maçı öncesinde hocasından yoksun kalan Liverpool’da, kulüpteki üç personel ve birkaç oyuncunun daha testlerinin pozitif çıktığı doğrulandı.

Arsenal ile İngiltere Lig Kupası’nda karşılaşacak olan Liverpool, bazı oyuncularının testlerinin pozitif çıkması sebiyle kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

Ne oluyor?

Liverpool'un salı günkü antrenmanı, kulübün coronavirüs ile mücadelesi nedeniyle iptal edildi. Ancak, kaç futbolcunun tam olarak takımın dışından kaldığına yönelik net bir açıklama gelmedi.

Kırmızılar, pazar günü Chelsea'ye karşı dokuz ilk on bir oyuncusundan yoksundu. Bu futbolculardan sadece Andrew Robertson ve Takumi Minamino'nun Arsenal'e karşı forma giyme ihtimali bulunuyor.

Liverpool'da ayrıca; Mohamed Salah, Sadio Mane ve Naby Keita yok, çünkü bu üç futbolcu Afrika Uluslar Kupası için kendi milli takımlarına katıldılar.

Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından EFL, erteleme için resmi bir talebin olmadığını söylerken her iki kulüple görüşmelerin yapıldığını söyledi.

İngiltere Premier Lig’in zirvesinde bulunan Manchester City’nin bir maç eksiğiyle 11 puan gerisinde bulunan Liverpool, 42 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor.

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