İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Rafael Benitez'i görevinden aldı

Everton, cumartesi günü Norwich'e 2-1 kaybetti ve İspanyol menajer Rafael Benitez'i görevden aldı.

Benitez, 2004 ve 2010 yılları arasında Everton'ın ezeli rakibi Liverpool'u çalıştırmasına rağmen, haziran ayında Goodison Park’ta Carlo Ancelotti’nin koltuğuna oturdu.

Everton, 2021-22 sezonuna İspanyol menajeriyle güçlü bir şekilde başladı, ancak bir dizi kilit oyuncunun sakatlanması ve Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kötü bir döneme girdi.

Küme düşme hattında bulunan Norwich maçının kaybedilmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

Ne söylendi?

Kulüp, Benitez'in ayrıldığını doğruladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Everton Futbol Kulübü, Rafael Benitez'in takım menajeri görevinden ayrıldığını doğruluyor.

"Haziran 2021'de Everton'a katılan Benitez, kulübümüzden ayrılmıştır.

“Kulübün yeni menajeri hakkında gerekli açıklama, zamanı geldiğinde yapılacaktır.”

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

Benitez'in görev süresi

Everton, Benitez yönetimindeki ilk altı Premier Lig maçından 13 puan toplayarak beşinci sıraya yükseldi. Ancak, daha sonra evinde Watford ve Liverpool'a karşı hayal kırıklığı yaratan kayıplar yaşadı ve sekiz maçlık galibiyet orucu başladı.

Aralık başında Arsenal maçından alınan 2-1 yenilgi ve Chelsea ile oynadıkları mücadelenin 1-1 bitmesinin ardından, Benitez’e bir süre daha şans verildi.

Ancak, Crystal Palace ve Brighton'a karşı kaybedilen puanların ardından bir de Norwich yenilgisi gelince ayrılık kaçınılmaz oldu.

Everton taraftarları, Benitez’e asla ısınamadı.

Premier Lig'de yedi galibiyet, 11 beraberlik ve dört mağlubiyet alan İspanyol menajer, Everton'un İngiltere Lig Kupası'nın üçüncü turunda QPR’ye elenmesine engel olmadı.

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