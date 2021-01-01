İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Odsonne Edouard'ı kadrosuna katabilir

Arsenal, Celtic forması giyen 23 yaşındaki Fransız santrfor Odsonne Edouard'ı renklerine bağlamak istiyor.

'de bu sezon zirve yarışında yer alamayan, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.Topçular'ın hedefindeki isim ise İskoçya'dan. Londra ekibi, Celtic forması giyen 23 yaşındaki santrfor Odsonne Edouard'ı renklerine bağlamak istiyor. Bu transfer için konuşulan bonservis ücreti ise 15 milyon Euro.Scottish Football Podcast'e konuşanyorumcusu ve aynı zamanda Celtic'in eski oyuncusu, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu dile getirdi. Walker konuyla ilgili, "Her şey Celtic'in hangi rakamı kabul edeceğine bağlı. Ancak şu anda 15 milyon Sterlin civarında bir teklif varsa kesinlikle iş yaptığınımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Celtic forması ile Fransız oyuncu, 19 gol atıp 4 asist kaydetti.