İngiltere Premier Lig, Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen fikstürünü bozmayacak

Premier Lig, bu kış Birleşik Krallık'ı kasıp kavuran Covid-19 salgınına rağmen 2021-22 sezonunu kesintiye uğratmadan oynatmakta ısrar ediyor.

Hafta sonu altı maçın pandemi nedeniyle ertelenmesiyle futboldaki bazı planlar şimdilik bozuldu.

Covid-19; futbolda büyük bir risk olarak görülse de Premier Lig yönetimi, bu hastalığın fikstürü tamamıyla sonlandırmasına müsade etmeyecek.

Ne söylendi?

Premier Lig’de bugün yapılan toplantıda, ”Birçok kulübün COVID-19 salgını nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığı kabul edilirken ortak alınan bir kararla, ligin mümkün olduğu sürece devam edilmesine karar verildi.

Pazartesi günü resmi siteden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"İlgili herkesin sağlığı ve esenliği önceliğimiz olmaya devam ediyor. Her zaman dikkatli bir şekilde ilerleyerek halk sağlığı rehberliğini izlemeye ve yansıtmaya devam edeceğiz.”

Premier Lig'de kaç futbolcu aşılandı?

Ayrıca Premier Lig, aynı yaş grubundaki futbolcular arasında Covid-19 aşılarının genel nüfusa göre daha yüksek seviyede yapıldığını ve bu sayıların düzenli olarak yayınlanacağını da belirtti.

Açıklamada, "Omicron varyantının Premier Lig’e etkisiyle COVID-19 erteleme süreçleri de dahil olmak üzere bir dizi konu tartışıldı" denildi.

Premier Lig ayrıca, oyuncuların ve kulüp personelinin yüzde 92'sinin bir, iki veya üç doz Covid-19 aşısı yaptırdığını ve oyuncuların yüzde 84'ünün aşı takvimlerine göre hareket ettiklerini vurguladı:

"Bir veya iki doz aşı olan oyuncuların ikinci veya destekleyici aşılarını olmadan önce uygun süreyi beklemeleri gerekiyor.

"Lig, oyuncular ve kulüp personeli arasında aşılamayı teşvik etmenin yanı sıra hükümetin kulüplere ve halka yönelik aşı mesajlarını desteklemek için de kulüplerle birlikte çalışıyor.

"Ayrıca, Premier Lig yönetimi tarafından kulüpler veya bireylerle ilgili özel bir ayrıntı verilmeyecek. Oyuncu aşılama oranları ise ocak ayından başlayarak her ayın sonunda halka açıklanacak.”

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