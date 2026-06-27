İngiltere pek ikna edici bir performans sergilemese de grubunu birinci olarak tamamladı; Jordan Henderson rekor kırdı

İngiltere, Dünya Kupası grup aşamasını grup birincisi olarak tamamladı. Son maç turunda, teknik direktör Thomas Tuchel’in takımı Panama’yı zorlu bir maçın ardından 0-2 mağlup etti. Golleri Jude Bellingham ve Harry Kane attı.

Maçın başlangıcında İngiltere, bir sonraki tura yükseldiğini zaten kesinleştirmişti. Geriye kalan tek soru, takımın grupta birinci, ikinci yoksa üçüncü olacağıydı. Panama ise çoktan elenmişti.

Yine de İngiltere, sıkıcı geçen ilk yarıda bu Orta Amerika ülkesiyle oldukça zorlandı. Jordan Pickford, Tomás Rodríguez ve José Luis Rodríguez’in şutlarını kurtarmak zorunda kaldı. İngiltere adına en büyük tehlikeyi Marcus Rashford yarattı.

İkinci yarıda İngiltere biraz daha inisiyatif aldı. Andrés Andrade, topun neredeyse talihsiz bir şekilde kendi kalesine girmesine engel oldu, Rashford yan ağlara çarptı ve kaleci Orlando Mosquera, Kane’in şutunu kurtardı.

Maçın 60. dakikasında Bellingham bir köşe vuruşunu ağlara göndererek İngiltere’yi 0-1 öne geçirdi. Birkaç dakika sonra aynı orta saha oyuncusu, Kane’in kafayla attığı 0-2’lik golde iyi bir orta ile asist yaptı.

Bundan sonra İngiltere tempoyu biraz düşürdü, ancak Panama artık bir karşılık veremedi; bunun bir nedeni de oyuna sonradan giren José Fajardo’nun golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesiydi. Maçın bitimine on dakika kala Tuchel, Jordan Henderson’ı oyuna soktu. Böylece eski Ajax oyuncusu, dört Dünya Kupası’nda forma giyen ilk İngiliz futbolcu oldu.

Bu galibiyetle İngiltere, yedi puanla L Grubu’nu birinci sırada tamamladı. Bir sonraki turda, grubunda üçüncü olan bir ülkeyle karşılaşacak. Olası bir çeyrek finalde ise Brezilya rakip olabilir.