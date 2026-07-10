İngiltere'nin yıldızı, Messi ve Ronaldo'nun ardından tarihi bir ikiliyi öngörüyor

İngiltere milli takımının savunma oyuncusu Ezri Konsa, Jude Bellingham ve Erling Haaland ikilisinin, önümüzdeki iki on yıl boyunca, efsaneler Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında yaşanan ünlü rekabete benzer, tarihi bir ikili rekabet oluşturmak için yeterli niteliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Borussia Dortmund’da bir zamanlar takım arkadaşı olan bu ikili, 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselme biletini belirlemek üzere İngiltere milli takımı ile Norveç milli takımı arasında ABD’nin Miami kentinde oynanacak maçta, aralarındaki güçlü dostluğu bir kenara bırakmak zorunda kalacak.

İngiltere'nin mevcut Dünya Kupası'nda yedek kulübesine inmeden her dakikada sahada kalan tek as kadro oyuncusu olan Konsa, bu iki genç yıldızın manşetlere damga vuracak dolu dolu bir kariyerin henüz başlarında oldukları fikrine katılıyor. "ETV" kanalı, bu ikilinin Messi ile Ronaldo arasındaki tarihi rekabeti taklit etmeye doğru ilerleyip ilerlemediklerini sorduğunda, ESPN'in aktardığına göre şöyle yanıt verdi: "Bunun olması çok mümkün. Ayrıca çok üst düzey bir oyuncu olarak öne çıkan Neymar da var; bu yüzden 15 yıl sonra, belki de kanepemde oturmuş, Haaland veya Jude'u dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak izliyor olacağım."

Turnuvadaki gol yarışına gelince, Lionel Messi, dün Perşembe günü çeyrek finalde Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup ettiği maçta turnuvadaki sekizinci golünü atan Fransız forvet Kylian Mbappé ile birlikte Dünya Kupası’nın Altın Ayakkabı yarışında başa baş gidiyor. Kaleci Yassine Bounou’nun attığı penaltıyı kurtarmaması durumunda, Mbappé Arjantinli yıldızı geçebilirdi.

Öte yandan, Haaland lider ikiliden bir gol gerideyken, Bellingham ise 4 golle diğer dört oyuncuyla birlikte altıncı sırada yer alıyor. Consa, herkesin bu oyuncunun “Euro 2024’ten bu yana seviyesini ne kadar geliştirdiğini ve yükselttiğini” açıkça gördüğünü belirtiyor.

İngiltere milli takımı, Bellingham ve 6 golle golcü sıralamasında dördüncü sırada yer alan kaptan Harry Kane’e aşırı bağımlı olduğu için zaman zaman eleştirilse de, Konsa bu konuyu tamamen farklı bir açıdan değerlendiriyor. Konsa, BBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karşılaştığımız her takımın bize bakıp ‘Bu maç çok zor olacak’ diye düşündüğünden eminim. Harry Kane önemli bir golcü, Bellingham da hem gol atıyor hem de asist yapıyor; neden onlara güvenmeyelim ki? Onları kadromuzda bulundurmamızın açık bir nedeni var ve yeteneklerini mümkün olan en üst düzeyde kullanacağız. Şimdiye kadar bu strateji harika bir şekilde işe yaradı ve umarız Cumartesi günkü maçta da aynısı tekrarlanır.”