İngiltere'nin yıldızı: Arjantin maçında dostluk falan yok... Bu, Tuchel ile Bellingham arasındaki anlaşmazlığın gerçeği

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak maç, “Üç Aslanlar”ın savunma oyuncusu Ezri Konsa için özel bir anlam taşıyacak. Konsa, Aston Villa’daki takım arkadaşı ve “Tango Dansçıları”nın kalecisi Emiliano “Dibo” Martínez ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Ancak İngiliz savunma oyuncusu, Arjantinli “tyc sports” ağının aktardığı basın açıklamalarında, aralarındaki dostluğun maçın başlangıç düdüğüyle sona ereceğini vurguladı.

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Konsa, “Onunla (Martínez) konuşmadım ve uzun bir aradan sonra onu görmek elbette güzel olacak, ancak sahaya çıktığımızda arkadaşlık kalmaz” dedi.

İngiltere'nin savunma oyuncusu, Arjantin kalecisiyle olan kişisel ilişkisine odaklanmaktan kaçındı ve milli takımının, dünya futbolundaki bu klasik karşılaşmayı çevreleyen tarihsel geçmişten uzak durarak tamamen yarı final maçına odaklandığını vurguladı.

Konsa sözlerine şöyle devam etti: “Her anın tadını çıkarmak önemli. Bizim olağanüstü bir kadromuz var, birlikte geçirdiğimiz anların tadını çıkarıyoruz. Kendimize odaklanmalı, bu karşılaşmanın ardındaki tarihi unutmalı ve sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”

Öte yandan Konsa, Real Madrid’in yıldızı Jude Bellingham’ın açıklamalarının yol açtığı tartışmaların ve teknik direktör Thomas Tuchel’in bazı kararlarına ilişkin anlaşmazlık iddialarının ardından, İngiltere milli takım kampında herhangi bir sorun olmadığını yalanladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Harika bir kadromuz var ve hiçbir sorun yaşanmadı… Bu turnuvada zihniyet en önemli unsurdur ve biz bunu Dünya Kupası boyunca kanıtladık… Dışarıdan her zaman bir gürültü gelir.”