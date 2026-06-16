İngiltere'nin yıldız oyuncusu, ciddi bir sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

İngiltere milli takımı, önemli oyuncularından birinin ciddi bir sakatlık nedeniyle 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasıyla ağır bir darbe aldı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, İngiltere milli takımının turnuvadaki ilk maçına çıkmasına sadece bir gün kala, Tino Livramento'nun Dünya Kupası'nda yer alamayacağı kesinleşti.

Gazete, Newcastle United'ın savunma oyuncusunun sakatlığı nedeniyle kadrodan son anda çıkarılacağını bildirdi.

23 yaşındaki Livramento'nun hamstring sakatlığı olduğu belirtilirken, Chelsea'den Trevoh Chalobah'ın onun yerini alması için gündemde olduğu ifade edildi.

Kurallar, milli takımların grup aşamasındaki ilk maçlarından 24 saat öncesine kadar 26 kişilik nihai kadroda değişiklik yapmalarına izin veriyor, ancak bunun için sadece ciddi bir sakatlık olması şartı aranıyor.

6 uluslararası maça çıkan Livramento, 2026 yılında İngiltere'nin tüm maçlarında yer aldı, ancak geçen hafta Kosta Rika'ya karşı 3-0 kazanılan hazırlık maçında yedek kulübesinde kaldı ve oyuna girmedi.

Levraminto, tüm savunma hattında oynayabilme yetenekleri nedeniyle teknik direktör Thomas Tuchel'in turnuva kadrosuna seçtiği çok yönlü savunma oyuncularından biridir.

Asıl olarak sağ bek olarak oynayan Livramento, St. James's Park'ta teknik direktör Eddie Howe yönetiminde sol bek pozisyonunda da maçlara çıktı.