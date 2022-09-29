Hükümetin aldığı vergi kararı doğrultusunda ödedikleri vergi oranı düşen futbolcular, artık daha fazla kazanacak.

İngiltere Hükümeti'nin geçtiğimiz günlerde aldığı yılda 155 bin sterlin'den fazla kazanan insanların vergi oranını yüzde 45'ten yüzde 40'a indiren karar, en çok Premier Lig oyuncularını sevindirdi.

Ortalama bir Premier Lig oyuncusunun neredeyse 250 bin sterlin daha fazla kazanmasına olanak tanıyacak olan bu gelişme, üst düzey yıldızlar için harika bir haber olarak nitelendirildi.

Manchester United'ın yılda 25.6 milyon sterlin kazanan yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ödemesi gereken vergi 12 milyon sterlin'in altına düşerken, Portekizli yıldızın ödeyeceği miktar 10.6 milyon olarak belirlendi.

Liverpool ile yeni sözleşme imzalayan Mohamed Salah ise 8.2 milyon yerine yaklaşık olarak 7.2 milyon sterlin ödeyecek ve önemli bir kazanç elde edecek.

Gelir piramidinin daha aşağısında yer alan takımlar ise yaşanan mali krizin en sert hissedildiği organizasyonlar oldu.

Çok sayıda alt lig kulübü elektrik faturasının maliyetinin azalması adına saat 15.00'te başlayan karşılaşmaların 13.00'te oynanması talebinde bulundu.

40 farklı kulüp ile yapılan araştırmada takımların yüzde 63'ünün daha düşük bir elektrik faturası için maçlarını daha erken saatte oynamak istediği ortaya çıktı.