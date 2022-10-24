İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, siyasetçi olmasa Premier Lig kulübü Southampton'u yönetecekmiş

Boris Johnson döneminde maliye bakanı olan 42 yaşındaki siyasetçi, 200 milletvekilinin desteğiyle başbakan oldu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, politikacı olmasaydı Premier Lig kulübü Southampton'ı yönetmeyi çok istediğini söyledi.

Sunak, Avam Kamarası Lideri Penny Mordaunt'un yarıştan çekilmesinden sonra İngiltere'nin ilk Asya kökenli başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Boris Johnson döneminde maliye bakanı olan 42 yaşındaki siyasetçi, 200 milletvekilinin desteğiyle başbakan oldu.

Şimdi King Charles III tarafından Başbakan olarak atanacak olan Sunak, 10 Downing Street'te eski Muhafazakar lider rakibi Liz Truss'un yerini alacak.

Ne söylendi?

Yaz aylarında bir etkinlikte, milletvekili olmasaydı hangi iş kolunda olacağı soruldu.

İngiltere'nin yeni başbakanı, çocukken bir Star Wars filminde oynamanın hayali olduğunu iddia etti.

Ancak Southampton doğumlu milletvekili, Southampton'u yönetmek istediğini de söyledi.

Sunak, Ağustos ayında, "Hayattaki istekler listemde, çocukken bir Star Wars filminde olmak vardı, yani bu muhtemelen mantıklı bir şey değil" dedi.

"Ama ben büyük bir futbol hayranıyım, Southampton'lıyım ve Southampton'ı yönetebilirsem harika olurdu […]."

"Burada bir Soton taraftarı var mı? Şuna bak, harika. Pekala, üç tane var. İnanılmaz," dedi bir seyircini tezahüratına yanıt olarak.

"Pekala, Southampton Futbol Kulübü'nü yönetebilseydim, çok mutlu bir adam olurdum.